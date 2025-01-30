https://sputnik-georgia.ru/20250130/chto-my-edim-zhitelyam-gruzii-napomnili-kakoe-myaso-ne-sleduet-pokupat-291929333.html
Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать
Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать
Sputnik Грузия
Агентство получило уведомление от Наццентра по контролю заболеваний о подтвержденном случае трихинеллеза 27 января 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T09:48+0400
2025-01-30T09:48+0400
2025-01-30T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия начали исследовать случай заболевания трихинеллезом 63-летнего пациента в регионе Гурия и предупредили население Грузии не забывать о мерах предосторожности при приобретении мяса в непроверенных местах. Агентство получило уведомление от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения о подтвержденном случае трихинеллеза 27 января. Согласно сообщению, 63-летний пациент за несколько дней до появления клинических признаков заболевания употреблял в пищу свинину и купаты, купленные в Озургети. Отмечено, что аналогичную продукцию употреблял и другой член семьи, но у него признаки заболевания не наблюдаются. Между тем пациент не может назвать имя продавца. Агентство продовольствия Грузии призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "Форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку. Трихинеллез – заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Заболеть им человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.Клинические признаки трихинеллеза включают: головную боль, лихорадку, озноб, кашель, отек лица и глаз, боли в суставах и мышцах, зуд кожи. Первые симптомы могут сопровождаться диареей или запором. Тяжелые случаи заболевания характеризуются нарушением координации, проблемами с сердцем и дыханием. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, гурия, озургети
Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать
Агентство получило уведомление от Наццентра по контролю заболеваний о подтвержденном случае трихинеллеза 27 января
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия начали исследовать случай заболевания трихинеллезом 63-летнего пациента в регионе Гурия и предупредили население Грузии не забывать о мерах предосторожности при приобретении мяса в непроверенных местах.
Агентство получило уведомление от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения о подтвержденном случае трихинеллеза 27 января.
Согласно сообщению, 63-летний пациент за несколько дней до появления клинических признаков заболевания употреблял в пищу свинину и купаты, купленные в Озургети. Отмечено, что аналогичную продукцию употреблял и другой член семьи, но у него признаки заболевания не наблюдаются.
Между тем пациент не может назвать имя продавца.
Агентство продовольствия Грузии призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "Форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку.
Трихинеллез – заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Заболеть им человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.
Клинические признаки трихинеллеза включают: головную боль, лихорадку, озноб, кашель, отек лица и глаз, боли в суставах и мышцах, зуд кожи. Первые симптомы могут сопровождаться диареей или запором.
Тяжелые случаи заболевания характеризуются нарушением координации, проблемами с сердцем и дыханием.