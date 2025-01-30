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Движение транспорта в Горийском тоннеле ограничат в ночные часы
Движение транспорта в Горийском тоннеле ограничат в ночные часы
Sputnik Грузия
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T14:44+0400
2025-01-30T14:44+0400
2025-01-30T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Движения транспорта через Горийский тоннель, расположенный на 88-м км трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, 30 и 31 января будет ограничено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Согласно сообщению, из-за плановых профилактических работ тоннель будет закрыт для всех видов транспорта с 03:00 до 07:00 30 января в направлении Сенаки-Тбилиси и с 03:00 до 07:00 31 января – в направлении Тбилиси-Сенаки. На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения. На время действия ограничений по маршруту Тбилиси-Сенаки (с запада на восток) транспортный поток будет переведен на полосу Сенаки-Тбилиси, а при ограничении по направлению Сенаки-Тбилиси (с востока на запад) движение будет осуществляться по объездной дороге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Движение транспорта в Горийском тоннеле ограничат в ночные часы
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Движения транспорта через Горийский тоннель, расположенный на 88-м км трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, 30 и 31 января будет ограничено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Согласно сообщению, из-за плановых профилактических работ тоннель будет закрыт для всех видов транспорта с 03:00 до 07:00 30 января в направлении Сенаки-Тбилиси и с 03:00 до 07:00 31 января – в направлении Тбилиси-Сенаки.
На время ограничений водители могут воспользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения.
На время действия ограничений по маршруту Тбилиси-Сенаки (с запада на восток) транспортный поток будет переведен на полосу Сенаки-Тбилиси, а при ограничении по направлению Сенаки-Тбилиси (с востока на запад) движение будет осуществляться по объездной дороге.