https://sputnik-georgia.ru/20250130/ekonomist-vygoda-gruzii-v-evrosoyuze---eto-skazka-i-mif-291939754.html

Экономист: выгода Грузии в Евросоюзе – это сказка и миф

Экономист: выгода Грузии в Евросоюзе – это сказка и миф

Sputnik Грузия

Рассказы о том, что сотрудничество Грузии с Евросоюзом и ее дальнейшее членство в этом объединении принесет выгоду стране, это сказки и миф, считает экономист... 30.01.2025, Sputnik Грузия

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Новые экономические партнерства Грузии в условиях похолодания отношений с Евросоюзом", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ни грузинское сельское хозяйство, ни грузинский туризм не будут процветать при сотрудничестве Грузии исключительно с европейскими странами. В Европе никогда не стояла цель обогатить и помочь Грузии. А слушать сказки про деньги, которые посыпятся с небес, конечно же, всегда приятно", – заявил экономист.По его словам, сотрудничество Грузии с такими странами, как Россия, Китай, ОАЭ и другими, принесет стране больше пользы, чем стремление работать со странами, которые "называют себя развитыми, но давно уже не являются таковыми".

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