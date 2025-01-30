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Экономист: выгода Грузии в Евросоюзе – это сказка и миф
Экономист: выгода Грузии в Евросоюзе – это сказка и миф
Sputnik Грузия
Рассказы о том, что сотрудничество Грузии с Евросоюзом и ее дальнейшее членство в этом объединении принесет выгоду стране, это сказки и миф, считает экономист... 30.01.2025, Sputnik Грузия
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Новые экономические партнерства Грузии в условиях похолодания отношений с Евросоюзом", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ни грузинское сельское хозяйство, ни грузинский туризм не будут процветать при сотрудничестве Грузии исключительно с европейскими странами. В Европе никогда не стояла цель обогатить и помочь Грузии. А слушать сказки про деньги, которые посыпятся с небес, конечно же, всегда приятно", – заявил экономист.По его словам, сотрудничество Грузии с такими странами, как Россия, Китай, ОАЭ и другими, принесет стране больше пользы, чем стремление работать со странами, которые "называют себя развитыми, но давно уже не являются таковыми".
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузия, экономика, европа, китай, оаэ, видео

Экономист: выгода Грузии в Евросоюзе – это сказка и миф

12:18 30.01.2025 (обновлено: 12:25 30.01.2025)
© video: Sputnik
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Рассказы о том, что сотрудничество Грузии с Евросоюзом и ее дальнейшее членство в этом объединении принесет выгоду стране, это сказки и миф, считает экономист Василий Колташов
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Новые экономические партнерства Грузии в условиях похолодания отношений с Евросоюзом", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Ни грузинское сельское хозяйство, ни грузинский туризм не будут процветать при сотрудничестве Грузии исключительно с европейскими странами. В Европе никогда не стояла цель обогатить и помочь Грузии. А слушать сказки про деньги, которые посыпятся с небес, конечно же, всегда приятно", – заявил экономист.
По его словам, сотрудничество Грузии с такими странами, как Россия, Китай, ОАЭ и другими, принесет стране больше пользы, чем стремление работать со странами, которые "называют себя развитыми, но давно уже не являются таковыми".
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