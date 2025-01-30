https://sputnik-georgia.ru/20250130/figuristka-gubanova-prinesla-gruzii-zolotuyu-medal-na-chempionate-evropy--291940230.html

Фигуристка Губанова принесла Грузии золотую медаль на чемпионате Европы

Фигуристка Губанова принесла Грузии золотую медаль на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

С произвольной программой Анастасия Губанова выступит 31 января 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T12:51+0400

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спорт

грузия

новости

анастасия губанова

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, по результатам короткой программы завоевала малую золотую медаль на континентальном первенстве в Таллине. С 29 января по 2 февраля в столице Эстонии проходит чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года. Малые золотую, серебряную, бронзовую медали в фигурном катании присуждают спортсменам по итогам выступлений в короткой программе. Основные медали турнира фигуристы получают согласно результатам произвольной программы.За короткую программу Губанова получила от судей 68,99 балла. С произвольной программой спортсменка выступит 31 января. 1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99 2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94 3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68 4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80 5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79 6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73 7. Лорен Шильд (Франция) – 62,47 8. Юлия Саутер (Румыния) – 61,96 9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70 10. Кристен Сперс (Великобритания) – 57,39 Что касается грузинской пары – Анастасия Метелкина и Лука Берулава, то после короткой программы фигуристы заняли девятое место с результатом 57,03 балла. С произвольной программой пара выступит 30 января. В этот же день в борьбу за медали включится фигурист Ника Эгадзе, а 31 января свое выступление в танцах на льду начнут Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В 2023 году Анастасия Губанова завоевала звание чемпионки Европы. Она является первой спортсменкой в истории грузинского фигурного катания, ставшей чемпионкой Европы. В 2024 году Губанова завоевала серебряную медаль континентального первенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, анастасия губанова