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Грузино-российская бизнес-ассоциация поможет продуктивному сотрудничеству – экономист

Грузино-российская бизнес-ассоциация поможет продуктивному сотрудничеству – экономист

Sputnik Грузия

Новая российско-грузинская ассоциация поможет расширению присутствия Грузии на российском рынке, считает экономист Василий Колташов 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T14:44+0400

2025-01-30T14:44+0400

2025-01-30T14:44+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Новые экономические партнерства Грузии в условиях похолодания отношений с Евросоюзом", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это сделает более простыми некоторые переговоры, объяснить в России, какие преимущества имеют те или иные грузинские торговые марки. Это все делается для того, чтобы из небольшой страны, порой с небольшими объемами производства, пробиться на широкий фронт к большой массе потребителей", – заявил Колташов.Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло.

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