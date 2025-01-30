https://sputnik-georgia.ru/20250130/gruziya-gotova-vnesti-vklad-v-mir-v-regione---premer-ministr-gruzii-291948421.html

Грузия готова внести вклад в мир в регионе – премьер-министр Грузии

Грузия готова внести вклад в мир в регионе – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T19:41+0400

2025-01-30T19:41+0400

2025-01-30T20:01+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

никол пашинян

армения

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594298_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_88f64b58d61173530072230847b0e55e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия готова внести вклад в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, никол пашинян, армения, азербайджан