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Грузия готова внести вклад в мир в регионе – премьер-министр Грузии
Грузия готова внести вклад в мир в регионе – премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T19:41+0400
2025-01-30T19:41+0400
2025-01-30T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия готова внести вклад в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, никол пашинян, армения, азербайджан
Грузия готова внести вклад в мир в регионе – премьер-министр Грузии
19:41 30.01.2025 (обновлено: 20:01 30.01.2025)
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия готова внести вклад в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Ереване.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Грузия всегда выражала готовность и сейчас готова способствовать и внести вклад в установлении стабильности и мира в регионе, что является обязательным условием развития и благополучия наших стран", – заявил Кобахидзе.
В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.