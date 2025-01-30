https://sputnik-georgia.ru/20250130/krupneyshaya-aviakatastrofa-v-ssha-za-poslednie-gody-291938631.html
Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние годы
Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние годы
Sputnik Грузия
Тела 18 погибших найдены, а работы поисковых служб идут в тяжелейших условиях 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T11:55+0400
2025-01-30T11:55+0400
2025-01-30T12:07+0400
в мире
происшествия
сша
авиакатастрофа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289479809_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e04818da4d978b5bc21b43e9045545ec.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Спасательные работы на месте крушения пассажирского лайнера и военного вертолета в реке Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях.Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, перевозил 60 пассажиров и четверых членов экипажа.Авиакатастрофа может стать крупнейшей в США за последние 15 лет. По существующим данным, 18 тел погибших достали из реки Потомак, сообщает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/10/289479809_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_347e720602425f54436bbc0f0f597a64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, происшествия, сша, авиакатастрофа
в мире, происшествия, сша, авиакатастрофа
Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние годы
11:55 30.01.2025 (обновлено: 12:07 30.01.2025)
Тела 18 погибших найдены, а работы поисковых служб идут в тяжелейших условиях
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Спасательные работы на месте крушения пассажирского лайнера и военного вертолета в реке Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях.
Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, перевозил 60 пассажиров и четверых членов экипажа.
"Условия для спасателей чрезвычайно тяжелые. Холодно. Ветер на реке довольно сильный, что усложняет работу. Но они продолжают делать все возможное, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их безопасность", – заявил он в ходе специального брифинга, посвященного мерам реагирования на авиакатастрофу.
Авиакатастрофа может стать крупнейшей в США за последние 15 лет. По существующим данным, 18 тел погибших достали из реки Потомак, сообщает РИА Новости
.