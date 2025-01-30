https://sputnik-georgia.ru/20250130/krupneyshaya-aviakatastrofa-v-ssha-za-poslednie-gody-291938631.html

Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние годы

Крупнейшая авиакатастрофа в США за последние годы

Sputnik Грузия

Тела 18 погибших найдены, а работы поисковых служб идут в тяжелейших условиях 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T11:55+0400

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2025-01-30T12:07+0400

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сша

авиакатастрофа

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Спасательные работы на месте крушения пассажирского лайнера и военного вертолета в реке Потомак в Вашингтоне проходят в крайне сложных условиях.Американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет, принадлежащий крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, перевозил 60 пассажиров и четверых членов экипажа.Авиакатастрофа может стать крупнейшей в США за последние 15 лет. По существующим данным, 18 тел погибших достали из реки Потомак, сообщает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, происшествия, сша, авиакатастрофа