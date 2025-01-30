https://sputnik-georgia.ru/20250130/krushenie-samoleta-v-ssha--premer-ministr-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-291943712.html

Крушение самолета в США – премьер-министр Грузии выразил соболезнования

Крушение самолета в США – премьер-министр Грузии выразил соболезнования

Sputnik Грузия

Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T17:01+0400

2025-01-30T17:01+0400

2025-01-30T17:01+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

сша

вашингтон

происшествия

авиакатастрофа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283215243_0:220:2175:1443_1920x0_80_0_0_c0a238d5e1cb70549cd7fe4123d82be8.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования народу США из-за крушения самолета в округе Колумбия. Пассажирский самолет American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в воздухе около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, когда приближался к взлетно-посадочной полосе. Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные власти направили к месту крушения самолета в США несколько команд дайверов. По данным американских СМИ, 30 тел погибших достали из реки Потомак, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, ираклий кобахидзе, сша, вашингтон, происшествия, авиакатастрофа