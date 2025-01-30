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Крушение самолета в США – премьер-министр Грузии выразил соболезнования
Крушение самолета в США – премьер-министр Грузии выразил соболезнования
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Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T17:01+0400
2025-01-30T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования народу США из-за крушения самолета в округе Колумбия. Пассажирский самолет American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в воздухе около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, когда приближался к взлетно-посадочной полосе. Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные власти направили к месту крушения самолета в США несколько команд дайверов. По данным американских СМИ, 30 тел погибших достали из реки Потомак, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, сша, вашингтон, происшествия, авиакатастрофа
Крушение самолета в США – премьер-министр Грузии выразил соболезнования
Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования народу США из-за крушения самолета в округе Колумбия.
Пассажирский самолет American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в воздухе около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, когда приближался к взлетно-посадочной полосе. Пассажирский самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, в нем находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
"Глубоко опечален известием о трагическом столкновении самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Наши искренние мысли и молитвы с жертвами и их семьями в это трудное время. От имени Грузии я выражаю свои глубочайшие соболезнования народу Соединенных Штатов", – заявил Кобахидзе.
Местные власти направили к месту крушения самолета в США несколько команд дайверов. По данным американских СМИ, 30 тел погибших достали из реки Потомак, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер.