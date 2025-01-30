https://sputnik-georgia.ru/20250130/liverpul-rassmatrivaet-perekhod-mamardashvili-v-bornmut--angliyskie-smi-291930645.html

"Ливерпуль" рассматривает переход Мамардашвили в "Борнмут" – английские СМИ

"Ливерпуль" рассматривает переход Мамардашвили в "Борнмут" – английские СМИ

Sputnik Грузия

Трудно игнорировать последнюю игру Мамардашвили и его ошибки, пишет СМИ 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T10:51+0400

2025-01-30T10:51+0400

2025-01-30T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили, который этим летом должен перейти в "Ливерпуль", допускает в текущем сезоне много ошибок, поэтому руководство английского клуба подумывает о том, чтобы отправить молодого голкипера в "Борнмут", сообщило издание Urbanandsport. В матче 21-го тура Ла Лиги "Валенсия" уступила "Барселоне" с разгромным счетом 1:7 и находится в шаге от того, чтобы вылететь во второй дивизион. Мамардашвили, согласно статистическим данным WhoScored, допускает в текущем сезоне намного больше ошибок, нежели в прошлом. По словам автора, трудно игнорировать последнюю игру Мамардашвили и его ошибки. "Но поскольку его лучшие годы еще впереди, руководство "Энфилда" не будет слишком беспокоиться. Слот (Анре Слот, тренер "Ливерпуля" – ред.) по прежнему готовится принять следующего игрока под номером один", – подытожил автор. Что касается "Борнмута", о котором болельщики менее осведомлены, чем о "Ливерпуле", то клуб после 23-х встреч занимает седьмое место в АПЛ и перешел в Высшую лигу два года назад. Еще в конце августа 2024 года 24-летний Мамардашвили официально стал игроком одного из ведущих клубов английской Премьер-лиги – "Ливерпуля". Тем самым в истории грузинского футбола был заключен один из самых дорогих трансферов – в 35 млн евро. В текущем сезоне Мамардашвили остался в своем нынешнем клубе (испанской "Валенсии") на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. Между тем стоимость Мамардашвили, согласно одному из крупнейших спортивных сайтов, немецкому Transfermarkt, уменьшилась c 45 до 40 млн евро. В конце декабря Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала 24-летнего вратаря сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили в тройке лучших голкиперов мира 2024 года. Прошлый год стал особенным для вратаря сборной Грузии. Мамардашвили внес большой вклад в то, что сборная Грузии выиграла серию послематчевых пенальти у Греции в финале плей-офф Лиги наций и сыграла на Евро-2024. На континентальном первенстве Мамардашвили записал на свой счет больше всего сейвов (29) и по версии нескольких изданий вошел в символическую сборную чемпионата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, греция, георгий мамардашвили, футбол, будни грузинского футбола в европе