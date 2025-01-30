https://sputnik-georgia.ru/20250130/na-chto-poydut-arabskie-shest-milliardov-dollarov--premer-gruzii-291949646.html
На что пойдут арабские шесть миллиардов долларов – премьер Грузии
На что пойдут арабские шесть миллиардов долларов – премьер Грузии
Sputnik Грузия
В рамках проекта будут построены гостиницы, торговые центры, а также спортивная инфраструктура, рекреационная инфраструктура, медицинская и образовательная... 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T21:36+0400
2025-01-30T21:36+0400
2025-01-30T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Инвестиция в 6 миллиардов долларов девелоперской компании ОАЭ Emaar будет направлена на реализацию проекта развития многофункциональных пространств в Тбилиси и черноморском регионе Грузии Аджарии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. По словам премьера, презентация проекта состоится совсем скоро, когда в Грузию приедет основатель Emaar Group. Как отметил Кобахидзе, проект завершится в соответствующие сроки. Кроме того, премьер уверен, что во всех отношениях эти инвестиции внесут значительный вклад в развитие Грузии. Также это станет хорошим сигналом другим потенциальным инвесторам. "Все знают, что означает приход Emaar Group в страну. Поэтому мотивация разных стран зайти в Грузию значительно возрастет. Помимо создания значительного пространства в нашей стране, в экономику потекут средства, а это значит создание многих тысяч конкретных рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых", – заявил Кобахидзе. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, оаэ, ираклий кобахидзе, инвестиции
экономика, грузия, новости, оаэ, ираклий кобахидзе, инвестиции
На что пойдут арабские шесть миллиардов долларов – премьер Грузии
В рамках проекта будут построены гостиницы, торговые центры, а также спортивная инфраструктура, рекреационная инфраструктура, медицинская и образовательная инфраструктура, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Инвестиция в 6 миллиардов долларов девелоперской компании ОАЭ Emaar будет направлена на реализацию проекта развития многофункциональных пространств в Тбилиси и черноморском регионе Грузии Аджарии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии.
"Здесь подразумеваются не только жилые пространства, но речь идет и о развитии разного типа инфраструктуры, эти пространства по своей сути будут многофункциональными. Здесь будут гостиницы, торговые центры, а также спортивная инфраструктура, рекреационная инфраструктура, медицинская и образовательная инфраструктура и т. д. Речь о комплексном развитии конкретных пространств", – заявил Кобахидзе.
Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта.
По словам премьера, презентация проекта состоится совсем скоро, когда в Грузию приедет основатель Emaar Group.
Как отметил Кобахидзе, проект завершится в соответствующие сроки.
"Нет ни одного проекта, за который Emaar Group не взялась бы и не довела его до конца, в должные и очень быстрые сроки", – отметил он.
Кроме того, премьер уверен, что во всех отношениях эти инвестиции внесут значительный вклад в развитие Грузии.
Также это станет хорошим сигналом другим потенциальным инвесторам.
"Все знают, что означает приход Emaar Group в страну. Поэтому мотивация разных стран зайти в Грузию значительно возрастет. Помимо создания значительного пространства в нашей стране, в экономику потекут средства, а это значит создание многих тысяч конкретных рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых", – заявил Кобахидзе.
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.