https://sputnik-georgia.ru/20250130/na-chto-poydut-arabskie-shest-milliardov-dollarov--premer-gruzii-291949646.html

На что пойдут арабские шесть миллиардов долларов – премьер Грузии

На что пойдут арабские шесть миллиардов долларов – премьер Грузии

Sputnik Грузия

В рамках проекта будут построены гостиницы, торговые центры, а также спортивная инфраструктура, рекреационная инфраструктура, медицинская и образовательная... 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T21:36+0400

2025-01-30T21:36+0400

2025-01-30T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Инвестиция в 6 миллиардов долларов девелоперской компании ОАЭ Emaar будет направлена на реализацию проекта развития многофункциональных пространств в Тбилиси и черноморском регионе Грузии Аджарии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. По словам премьера, презентация проекта состоится совсем скоро, когда в Грузию приедет основатель Emaar Group. Как отметил Кобахидзе, проект завершится в соответствующие сроки. Кроме того, премьер уверен, что во всех отношениях эти инвестиции внесут значительный вклад в развитие Грузии. Также это станет хорошим сигналом другим потенциальным инвесторам. "Все знают, что означает приход Emaar Group в страну. Поэтому мотивация разных стран зайти в Грузию значительно возрастет. Помимо создания значительного пространства в нашей стране, в экономику потекут средства, а это значит создание многих тысяч конкретных рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых", – заявил Кобахидзе. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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