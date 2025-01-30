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Политические процессы в регионе открыли для Грузии новые возможности – экономист

Политические процессы в регионе открыли для Грузии новые возможности – экономист

Sputnik Грузия

Похолодание отношений между Арменией и Россией, в том числе экономических, может сыграть на руку грузинским бизнесменам, считает экономист Василий Колташов 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T15:03+0400

2025-01-30T15:03+0400

2025-01-30T15:03+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Новые экономические партнерства Грузии в условиях похолодания отношений с Евросоюзом", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Пашинян практически подвел Армению к разрыву экономических отношений с Россией. Кто же заберет себе эти бонусы? Кто будет достаточно расчетливым для того, чтобы использовать в своих интересах? Это будет Грузия", - заявил Колташов.Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Основная доля экспортируемой продукции из Грузии – это вино, спиртные напитки, минеральные воды, газировка и свежие фрукты. Грузия же в основном завозит из России нефть и нефтепродукты, арматуру, пшеницу и подсолнечное масло.

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