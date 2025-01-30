Презентация вин из Грузии состоится в Токио, Мадриде и Париже
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду. Грузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Презентация грузинского вина в ближайшее время состоится в Токио, Мадриде и Париже, в рамках мероприятий по продвижению вин из Грузии в 2025 году, сообщили в Национальном агентстве вина.
Первой страной, которую грузинское вино будет покорять в 2025 году, станет Япония. В Токио пройдет специальная презентация.
После Японии с грузинским вином познакомят жителей Испании. При поддержке Национального агентства вина грузинские винодельческие компании примут участие в гастрономическом конгрессе Madrid Fusión 2025 в Мадриде, где также пройдет семинар по дегустации грузинских вин.
Грузинский стенд на выставке будет организован Национальной администрацией туризма Грузии, где, наряду с грузинской гастрономией, будут представлены грузинские вина.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина на выставке
Грузинские вина на выставке
© photo: Sputnik / Stringer
В начале февраля грузинские производители вина примут участие в международной выставке натуральных вин RAW Wine и международной выставке вина и алкогольных напитков VineExpo Paris в Париже.
При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино будет активно представлено на следующих стратегических рынках: США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии, Китай, Южная Корея и Япония.
Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина. Алкогольная продукция в магазине
Грузинские вина. Алкогольная продукция в магазине
© photo: Sputnik / Stringer
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
Древние сосуды для изготовления вина - квеври
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.