https://sputnik-georgia.ru/20250130/prezentatsiya-vin-iz-gruzii-sostoitsya-v-tokio-madride-i-parizhe-291930239.html

Презентация вин из Грузии состоится в Токио, Мадриде и Париже

Презентация вин из Грузии состоится в Токио, Мадриде и Париже

Sputnik Грузия

Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T09:01+0400

2025-01-30T09:01+0400

2025-01-30T09:01+0400

грузинское вино

вино и виноделие грузии

виноград

виноградники

виноделие

национальное агентство вина

сакстат

юнеско

париж

мадрид

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Презентация грузинского вина в ближайшее время состоится в Токио, Мадриде и Париже, в рамках мероприятий по продвижению вин из Грузии в 2025 году, сообщили в Национальном агентстве вина. Первой страной, которую грузинское вино будет покорять в 2025 году, станет Япония. В Токио пройдет специальная презентация. Грузинский стенд на выставке будет организован Национальной администрацией туризма Грузии, где, наряду с грузинской гастрономией, будут представлены грузинские вина. В начале февраля грузинские производители вина примут участие в международной выставке натуральных вин RAW Wine и международной выставке вина и алкогольных напитков VineExpo Paris в Париже. При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино будет активно представлено на следующих стратегических рынках: США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии, Китай, Южная Корея и Япония. Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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