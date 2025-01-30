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Рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан - видео
Рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан - видео
Sputnik Грузия
Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Астану: двусторонние переговоры и заседание Евразийского межправительственного совета. 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T10:30+0400
2025-01-30T10:30+0400
2025-01-30T11:51+0400
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россия, казахстан, видео, мультимедиа, михаил мишустин
россия, казахстан, видео, мультимедиа, михаил мишустин
Рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан - видео
10:30 30.01.2025 (обновлено: 11:51 30.01.2025)
Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Астану: двусторонние переговоры и заседание Евразийского межправительственного совета.