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РФ и Казахстан "идут в сторону совместных решений" – глава Росатома
РФ и Казахстан "идут в сторону совместных решений" – глава Росатома
Sputnik Грузия
Глава Росатома Лихачев видит будущее АЭС в Казахстане в сотрудничестве с Россией 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T12:06+0400
2025-01-30T12:06+0400
2025-01-30T12:14+0400
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АСТАНА, 30 янв — РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия и Казахстан движутся к совместным решениям по строительству АЭС в Казахстане, основываясь на контексте обсуждений правительственных делегаций во время переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, сообщает РИА Новости.Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также "передовиком" в добыче урана. Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России". Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, казахстан, михаил мишустин, росатом, аэс
россия, в мире, казахстан, михаил мишустин, росатом, аэс
РФ и Казахстан "идут в сторону совместных решений" – глава Росатома
12:06 30.01.2025 (обновлено: 12:14 30.01.2025)
Глава Росатома Лихачев видит будущее АЭС в Казахстане в сотрудничестве с Россией
АСТАНА, 30 янв — РИА Новости.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия и Казахстан движутся к совместным решениям по строительству АЭС в Казахстане, основываясь на контексте обсуждений правительственных делегаций во время переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, сообщает РИА Новости
.
"По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений", – сказал журналистам Лихачев, комментируя возможность участия Росатома в сооружении АЭС в Казахстане.
Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также "передовиком" в добыче урана.
Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России".
Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана.