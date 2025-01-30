https://sputnik-georgia.ru/20250130/rf-i-kazakhstan-idut-v-storonu-sovmestnykh-resheniy---glava-rosatoma-291939264.html

РФ и Казахстан "идут в сторону совместных решений" – глава Росатома

РФ и Казахстан "идут в сторону совместных решений" – глава Росатома

Sputnik Грузия

Глава Росатома Лихачев видит будущее АЭС в Казахстане в сотрудничестве с Россией 30.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-30T12:06+0400

2025-01-30T12:06+0400

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АСТАНА, 30 янв — РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что Россия и Казахстан движутся к совместным решениям по строительству АЭС в Казахстане, основываясь на контексте обсуждений правительственных делегаций во время переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, сообщает РИА Новости.Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также "передовиком" в добыче урана. Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России". Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, казахстан, михаил мишустин, росатом, аэс