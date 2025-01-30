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В речку Вере сливали мазут: мэрия Тбилиси изучает дело – видео
В речку Вере сливали мазут: мэрия Тбилиси изучает дело – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси разразился эко-скандал: благодаря очевидцам выяснилось, что неизвестные незаконно сливали вредные вещества в один из столичных водоемов в центре... 30.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-30T12:21+0400
2025-01-30T12:21+0400
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Очевидцы сняли видео, как неизвестные сливали мазут прямо в речку Вере. Эта река протекает через центр Тбилиси и впадает в Куру. Департамент мэрии по надзору за охраной окружающей среды ведет разбирательство на основании снятого видеоролика. В мэрии заявили, что личность водителя установлена, взяты пробы почвы и воды на месте ЧП. Меры будут приняты, но как предотвратить такое в будущем? Ведь это уже не первый подобный случай, который может иметь серьезные последствия. В 2024 году незаконный сброс мусора и сыпучих материалов близ столицы Грузии повредил главный водопровод у села Цицамури, что оставило без воды 63 тыс абонентов GWP в Тбилиси и Мцхета и затрудняло ремонтные работы, из-за чего несколько районов столицы неделю были без воды.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экология, экология в грузии, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экология, экология в грузии, тбилиси, видео
В речку Вере сливали мазут: мэрия Тбилиси изучает дело – видео
12:21 30.01.2025 (обновлено: 12:26 30.01.2025)
В Тбилиси разразился эко-скандал: благодаря очевидцам выяснилось, что неизвестные незаконно сливали вредные вещества в один из столичных водоемов в центре города. Подробнее – в видео Sputnik.
Очевидцы сняли видео, как неизвестные сливали мазут прямо в речку Вере. Эта река протекает через центр Тбилиси и впадает в Куру.
Департамент мэрии по надзору за охраной окружающей среды ведет разбирательство на основании снятого видеоролика. В мэрии заявили, что личность водителя установлена, взяты пробы почвы и воды на месте ЧП.
Меры будут приняты, но как предотвратить такое в будущем? Ведь это уже не первый подобный случай, который может иметь серьезные последствия.
В 2024 году незаконный сброс мусора и сыпучих материалов близ столицы Грузии повредил главный водопровод у села Цицамури, что оставило без воды 63 тыс абонентов GWP в Тбилиси и Мцхета и затрудняло ремонтные работы, из-за чего несколько районов столицы неделю были без воды.