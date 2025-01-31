https://sputnik-georgia.ru/20250131/chto-podtverdil-arkhiv-zurabishvili-otvet-prezidenta-gruzii-291954953.html

Что подтвердил архив Зурабишвили? Ответ президента Грузии

Что подтвердил архив Зурабишвили? Ответ президента Грузии

Sputnik Грузия

Никаких доказательств фальсификации парламентских выборов в Грузии в прокуратуру не представили, заявил президент 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T13:07+0400

2025-01-31T13:07+0400

2025-01-31T13:29+0400

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михаил кавелашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Архив экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили подтвердил, что вопрос, связанный с якобы фальсификацией результатов парламентских выборов, был спланирован заранее, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.Представители оппозиции, НПО, а также экс-президент Саломе Зурабишвили обвиняют власти в фальсификации парламентских выборов и требуют проведения новых. А президентские выборы Зурабишвили назвала пародией и провокацией. При этом Зурабишвили утверждает, что пока она – единственный легитимный представитель власти в стране. Как отметил Кавелашвили, прокуратуре не представили никаких доказательств фальсификации выборов. А в итоговом отчете ОБСЕ говорится, что выборы были проведены демократично, отметил он. По его словам, информация о запугивании граждан перед выборами не соответствует действительности. "Не соответствует действительности утверждение, что кто-то голосует за „Грузинскую мечту“, как раб. Граждане критически настроены, однако для них также важны мир, стабильность и целенаправленное движение в сторону Европы. У этого нет альтернативы", – заявил Кавелашвили.При этом, как отметил Кавелашвили, на фоне отсутствия нормальной оппозиции у "Грузинской мечты" не было конкурентоспособного соперника. "Если бы существовала нормальная оппозиция, которая удовлетворяла бы запросы грузинского народа, тогда она была бы конкурентоспособной и смогла бы заменить „Грузинскую мечту“. Силы, которые утверждают, что хотят нашего вступления в ЕС, наоборот, вредят этой цели", – заявил он. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы в Грузии впервые прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. В коллегию вошли депутаты парламента, члены Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители органов самоуправления.Нововведение связано с преобразованием Грузии в парламентскую республику. Соответствующие поправки в Конституцию вступили в силу весной 2018 года. Грузия окончательно станет парламентской республикой после того, как у нее больше не будет президента, избранного народом, пояснили ранее конституционалисты.Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.

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грузия, политика, новости, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили