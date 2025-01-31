https://sputnik-georgia.ru/20250131/gruziya-na-pervom-meste-po-rostu-ekonomiki-i-sredi-stran-evropy--premer-291951307.html

Грузия на первом месте по росту экономики и среди стран Европы – премьер

Грузия на первом месте по росту экономики и среди стран Европы – премьер

Sputnik Грузия

В экономическом плане Грузия является передовой страной, заявил премьер 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T10:52+0400

2025-01-31T10:52+0400

2025-01-31T10:52+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208352_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a77bf55653c39e236d9f80375b59658f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Несмотря на нарратив оппозиции, что в Грузии катастрофичная экономическая ситуация, страна находится на первом месте по темпам экономического роста не только в регионе, но и в Европе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". В Грузии с 28 ноября 2024 года проходят непрерывные акции протеста, начавшиеся после заявления властей приостановить процесс открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Оппозиция оценила это как смену прозападного курса в пользу России. На фоне ухудшения отношений с Западом, и введения против грузинских чиновников финансовых санкций, оппозиция утверждает, что в экономике Грузии наступил кризис, и ситуация будет только ухудшаться. Премьер напомнил, что в экономическом плане Грузия является передовой страной. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. По словам Кобахидзе, оппозиция распространяет ложную информацию, и так было и в случае с шестимиллиардными инвестициями арабской компании EMAAR, о которых, по их словам, сама арабская сторона якобы не упоминала. В рамках визита премьера Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе