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Грузия увеличила импорт российского зерна в 2024 году
Грузия увеличила импорт российского зерна в 2024 году
Sputnik Грузия
Россия является главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, поскольку имеет преимущества как по качеству, так и по цене и срокам доставки 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Импорт пшеницы из России в Грузию вырос на треть в 2024 году по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-декабре 2024 года из соседней страны завезли 324,7 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 75,7 миллиона долларов, что на 34,6% больше по сравнению с 2023 годом. Показатели достигли трехлетнего максимума, в 2021 году импорт достиг 87,4 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Грузия скупала зерно в небольшом количестве в Казахстане, Беларуси, Франции, Греции и Румынии. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, россия, зерно
экономика, грузия, новости, россия, зерно
Грузия увеличила импорт российского зерна в 2024 году
Россия является главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, поскольку имеет преимущества как по качеству, так и по цене и срокам доставки
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Импорт пшеницы из России в Грузию вырос на треть в 2024 году по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-декабре 2024 года из соседней страны завезли 324,7 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 75,7 миллиона долларов, что на 34,6% больше по сравнению с 2023 годом. Показатели достигли трехлетнего максимума, в 2021 году импорт достиг 87,4 миллиона долларов.
В целом уже годы Россия является главным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, поскольку имеет преимущества как по качеству, так и по цене и срокам доставки. На долю соседней страны приходится 99,3% от всего импорта.
Кроме того, в прошлом году Грузия скупала зерно в небольшом количестве в Казахстане, Беларуси, Франции, Греции и Румынии.
Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.