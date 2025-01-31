https://sputnik-georgia.ru/20250131/gruziya-yavlyaetsya-veduschey-stranoy-v-plane-rosta-ekonomiki--premer-291958957.html
Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер
Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер
Sputnik Грузия
Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4% 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T18:28+0400
2025-01-31T18:28+0400
2025-01-31T18:28+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412417_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b1c6162073da124db8e195a5d1665154.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузия занимает первое место по темпу экономического роста в Европе, и показатели роста ВВП это доказывают, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412417_200:0:1979:1334_1920x0_80_0_0_6667ceb864e82136c47f2805a590436c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, статистика
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, статистика
Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер
Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузия занимает первое место по темпу экономического роста в Европе, и показатели роста ВВП это доказывают, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"За последние четыре года средний экономический рост составил 9,5 процента. Этот год мы завершили с темпом экономического роста в девять процентов, что является лучшим показателем, чем годом ранее, когда он составлял 7,8 процента. Теперь у нас показатели еще выше. Фактически, мы находимся на первом месте по темпам экономического роста не только в регионе, но и во всей Европе", – заявил Кобахидзе.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования.
Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.