https://sputnik-georgia.ru/20250131/gruziya-yavlyaetsya-veduschey-stranoy-v-plane-rosta-ekonomiki--premer-291958957.html

Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер

Грузия является ведущей страной в плане роста экономики – премьер

Sputnik Грузия

Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4% 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T18:28+0400

2025-01-31T18:28+0400

2025-01-31T18:28+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузия занимает первое место по темпу экономического роста в Европе, и показатели роста ВВП это доказывают, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Средний показатель реального роста ВВП в 2024 году составил 9,4%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, профессиональной и научно-технической деятельности, торговли, информации и коммуникации, а также транспорта и складирования. Снижение зафиксировано лишь в секторе обрабатывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, статистика