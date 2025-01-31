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Как Лаврентий Берия чуть не уничтожил церковь Метехи – видео
Как Лаврентий Берия чуть не уничтожил церковь Метехи – видео
Sputnik Грузия
Древний храм Метехи является одним из символов Тбилиси. За многовековую историю он много раз подвергался разрушениям захватчиков. И даже в XX веке ему грозило... 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T10:58+0400
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Сегодняшний облик церкви относится к 1289 году, когда ее отстроили при царе Деметре II. Однако в XX веке храм снова оказался перед угрозой исчезновения – в 1937 году Лаврентий Берия решил его снести, сделать в Метехской крепости музей, а на месте церкви поставить огромный памятник писателю Шота Руставели.Протесты интеллигенции возглавил художник Дмитрий Шеварднадзе, отказавшийся от сделки с Берия – ему цинично предложили стать директором музея, а на память сохранить макет церкви. Художник был репрессирован и расстрелян 13 сентября 1937 года, но церковь сохранилась.В 1967 году, во время “оттепели”, территорию у церкви благоустроили и установили у храма Метехи памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали. Сегодня именем Дмитрия Шеварднадзе названа Национальная галерея Грузии.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, история, традиции, грузинские традиции и обычаи, религия , грузинская православная церковь, тбилиси, видео
Как Лаврентий Берия чуть не уничтожил церковь Метехи – видео
10:58 31.01.2025 (обновлено: 11:33 31.01.2025)
Древний храм Метехи является одним из символов Тбилиси. За многовековую историю он много раз подвергался разрушениям захватчиков. И даже в XX веке ему грозило полное уничтожение.
Сегодняшний облик церкви относится к 1289 году, когда ее отстроили при царе Деметре II. Однако в XX веке храм снова оказался перед угрозой исчезновения – в 1937 году Лаврентий Берия решил его снести, сделать в Метехской крепости музей, а на месте церкви поставить огромный памятник писателю Шота Руставели.
Протесты интеллигенции возглавил художник Дмитрий Шеварднадзе, отказавшийся от сделки с Берия – ему цинично предложили стать директором музея, а на память сохранить макет церкви. Художник был репрессирован и расстрелян 13 сентября 1937 года, но церковь сохранилась.
В 1967 году, во время “оттепели”, территорию у церкви благоустроили и установили у храма Метехи памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали. Сегодня именем Дмитрия Шеварднадзе названа Национальная галерея Грузии.