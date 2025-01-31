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Как Лаврентий Берия чуть не уничтожил церковь Метехи – видео

Как Лаврентий Берия чуть не уничтожил церковь Метехи – видео

Sputnik Грузия

Древний храм Метехи является одним из символов Тбилиси. За многовековую историю он много раз подвергался разрушениям захватчиков. И даже в XX веке ему грозило... 31.01.2025, Sputnik Грузия

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Сегодняшний облик церкви относится к 1289 году, когда ее отстроили при царе Деметре II. Однако в XX веке храм снова оказался перед угрозой исчезновения – в 1937 году Лаврентий Берия решил его снести, сделать в Метехской крепости музей, а на месте церкви поставить огромный памятник писателю Шота Руставели.Протесты интеллигенции возглавил художник Дмитрий Шеварднадзе, отказавшийся от сделки с Берия – ему цинично предложили стать директором музея, а на память сохранить макет церкви. Художник был репрессирован и расстрелян 13 сентября 1937 года, но церковь сохранилась.В 1967 году, во время “оттепели”, территорию у церкви благоустроили и установили у храма Метехи памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасали. Сегодня именем Дмитрия Шеварднадзе названа Национальная галерея Грузии.

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