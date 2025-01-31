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Минобороны России запустило проект о вкладе республик СССР в Победу в ВОВ

Минобороны России запустило проект о вкладе республик СССР в Победу в ВОВ

Sputnik Грузия

В рамках проекта представлена подборка рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T16:03+0400

2025-01-31T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Минобороны России запустило спецпроект "Роднились кровью в праведном бою", посвященный вкладу бойцов союзных республик СССР в Победу в Великой Отечественной войне.В рамках проекта представлена подборка рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства. В частности, создана страничка, содержащая информацию о воевавших грузинах.Так же отмечается, что в декабре 1941 года дивизия участвовала в боях за защиту городов Ростова-на-Дону и Таганрога. В условиях ожесточенного противостояния с немецкими войсками дивизия показала свою стойкость и готовность к самопожертвованию. Благодаря усилиям 392-й стрелковой дивизии удалось сдержать продвижение противника и организовать успешную оборону этих важных стратегических пунктов.С наступлением весны 1942 года дивизия активно участвовала в контрнаступлении советских войск. Одним из ключевых моментов ее боевого пути стала Сталинградская битва. В этом сражении дивизия вела тяжелые бои на окраинах города, где ей приходилось сталкиваться с хорошо обученными и оснащенными немецкими частями. Одной из самых ярких страниц истории дивизии стало участие в окружении и разгроме немецких войск в районе Сталинграда. В ходе этой операции дивизия действовала совместно с другими частями Красной Армии, выполняя задачи по блокированию и уничтожению окруженных немецких соединений. Благодаря ее усилиям был достигнут важный успех, который значительно ослабил позиции противника на южном направлении.После Сталинградской битвы дивизия продолжила участие в наступательных операциях на различных участках фронта. Она участвовала в боях за освобождение Украины, Молдавии и других территорий, ранее оккупированных немцами. В ходе этих операций дивизия проявила себя как надежная и боеспособная часть, способная решать сложные задачи в условиях интенсивных боевых действий.В рамках проекта приводятся документы по отдельным бойцам из Грузии, в том числе наградные листы.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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