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Новый военный комплекс Китая будет намного больше Пентагона
Новый военный комплекс Китая будет намного больше Пентагона
Sputnik Грузия
Китайское правительство строит самый крупный комплекс армейского командного центра в мире 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T13:31+0400
2025-01-31T13:31+0400
2025-01-31T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Китайские военные с 2024 года строят к юго-западу от Пекина комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, который по размерам в 10 раз превысит площадь американского Пентагона и будет включать в себя бункеры для высших должностных лиц страны. По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который станет "крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого в 10 раз больше Пентагона". Военные аналитики окрестили объект "Пекинским военным городком". На основе оценки спутниковых снимков сообщается, что основное строительство началось в середине 2024 года. Утверждается, что сейчас на объекте не было видимого военного присутствия, но находились знаки, предупреждающие о запрете на полеты дронов или фотографирование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
китай
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MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, пентагон, сша, цру
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, пентагон, сша, цру
Новый военный комплекс Китая будет намного больше Пентагона
13:31 31.01.2025 (обновлено: 13:36 31.01.2025)
Китайское правительство строит самый крупный комплекс армейского командного центра в мире
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Китайские военные с 2024 года строят к юго-западу от Пекина комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, который по размерам в 10 раз превысит площадь американского Пентагона и будет включать в себя бункеры для высших должностных лиц страны.
"Спутниковые снимки... показывают строительную площадку площадью около 1500 акров (более 6 квадратных километров – ред.) в 30 километрах к юго-западу от Пекина с глубокими ямами, в которых, по оценкам военных экспертов, будут размещаться большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну", – сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.
По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который станет "крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого в 10 раз больше Пентагона". Военные аналитики окрестили объект "Пекинским военным городком".
"Если информация подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая председателя КНР Си Цзиньпина как председателя Центральной военной комиссии, будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны", – заявил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.
На основе оценки спутниковых снимков сообщается, что основное строительство началось в середине 2024 года. Утверждается, что сейчас на объекте не было видимого военного присутствия, но находились знаки, предупреждающие о запрете на полеты дронов или фотографирование.