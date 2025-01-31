https://sputnik-georgia.ru/20250131/novyy-voennyy-kompleks-kitaya-budet-namnogo-bolshe-pentagona-291956065.html

Новый военный комплекс Китая будет намного больше Пентагона

Новый военный комплекс Китая будет намного больше Пентагона

Sputnik Грузия

Китайское правительство строит самый крупный комплекс армейского командного центра в мире 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Китайские военные с 2024 года строят к юго-западу от Пекина комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, который по размерам в 10 раз превысит площадь американского Пентагона и будет включать в себя бункеры для высших должностных лиц страны. По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который станет "крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого в 10 раз больше Пентагона". Военные аналитики окрестили объект "Пекинским военным городком". На основе оценки спутниковых снимков сообщается, что основное строительство началось в середине 2024 года. Утверждается, что сейчас на объекте не было видимого военного присутствия, но находились знаки, предупреждающие о запрете на полеты дронов или фотографирование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, пентагон, сша, цру