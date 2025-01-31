https://sputnik-georgia.ru/20250131/pravyaschaya-partiya-pokazala-evrope-kto-v-dome-khozyain--politolog-291958768.html
Правящая партия показала Европе "кто в доме хозяин" – политолог
Правящая партия показала Европе "кто в доме хозяин" – политолог
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" своим выходом из Парламентской ассамблеи Совета Европы показала Брюсселю "кто в доме хозяин", считает политолог Арчил... 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T17:39+0400
2025-01-31T17:39+0400
2025-01-31T17:39+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
политика
грузия
брюссель
арчил сихарулидзе
пасе
совет европы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291958576_18:0:1280:710_1920x0_80_0_0_992dd6a6b95a5ddf42a2796c144af7c6.jpg
Об этом он рассказал в интервью в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Грузия прекратила работу в ПАСЕ", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузинская мечта" должна была "показать всем зубы" и сделать то, чего требовали ее избиратели, а их не меньше, чем оппозиции. Они очень долго разыгрывали карту демократической игры, но она показала всем "кто в доме хозяин", – заявил Сихарулидзе.Грузинская делегация, состоящая из представителей правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа", приняла решение отказаться от работы в ПАСЕ из-за условий принятой резолюции. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных парламентских выборов в ближайшие месяцы.По мнению грузинских властей, условие о досрочных выборах выходит за рамки компетенции данной Ассамблеи, ущемляет суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1,1 миллиона избирателей.
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291958576_333:0:1280:710_1920x0_80_0_0_79ffe05f6ae7d1197ad3dd8480f86444.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, брюссель, арчил сихарулидзе, пасе, совет европы, "сила народа", пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, брюссель, арчил сихарулидзе, пасе, совет европы, "сила народа", пресс-центр, видео
Правящая партия показала Европе "кто в доме хозяин" – политолог
Правящая партия "Грузинская мечта" своим выходом из Парламентской ассамблеи Совета Европы показала Брюсселю "кто в доме хозяин", считает политолог Арчил Сихарулидзе.
Об этом он рассказал в интервью в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Грузия прекратила работу в ПАСЕ", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Грузинская мечта" должна была "показать всем зубы" и сделать то, чего требовали ее избиратели, а их не меньше, чем оппозиции. Они очень долго разыгрывали карту демократической игры, но она показала всем "кто в доме хозяин", – заявил Сихарулидзе.
Грузинская делегация, состоящая из представителей правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа", приняла решение отказаться от работы в ПАСЕ из-за условий принятой резолюции. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных парламентских выборов в ближайшие месяцы.
По мнению грузинских властей, условие о досрочных выборах выходит за рамки компетенции данной Ассамблеи, ущемляет суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1,1 миллиона избирателей.