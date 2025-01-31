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Путь грузинской демократии не лежит через Брюссель – политолог

Путь грузинской демократии не лежит через Брюссель – политолог

Sputnik Грузия

Оппозиционеры часто ставят знак "равно" между Европейским союзом и демократией, хотя настоящая демократия – это не выбор в пользу Европы, а свобода выбора... 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T18:09+0400

2025-01-31T18:09+0400

2025-01-31T18:09+0400

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Об этом он рассказал в интервью в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Грузия прекратила работу в ПАСЕ", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мне не совсем понятно, почему люди, особенно те, кто бегают с европейским флагом, утверждают, что демократия – это когда мы все "за Европу", я такой демократии ни в одной Европе не видел… Демократия – это мое право критиковать Брюссель, как и кого угодно другого", – заявил Сихарулидзе.Грузинская делегация, состоящая из представителей правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа", приняла решение отказаться от работы в ПАСЕ из-за условий принятой резолюции.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных парламентских выборов в ближайшие месяцы.По мнению грузинских властей, условие о досрочных выборах выходит за рамки компетенции данной Ассамблеи, ущемляет суверенитет Грузии и игнорирует волю более 1,1 миллиона избирателей.

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