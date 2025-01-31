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Трамп угрожает БРИКС наказанием за попытки заменить доллар в мировой торговле
Трамп угрожает БРИКС наказанием за попытки заменить доллар в мировой торговле
Sputnik Грузия
Президент США не допустит ослабления роли доллара в международной торговле странами БРИКС 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T13:00+0400
2025-01-31T13:00+0400
2025-01-31T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны разрабатывать собственную валюту или продвигать альтернативу американскому доллару в международной торговле, иначе они столкнутся с 100%-ными пошлинами, сообщает РИА Новости. Он заявил, что США не позволят заменить доллар в международной торговле, и предупредил, что страны, пытающиеся это сделать, столкнутся с жесткими торговыми мерами.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, дональд трамп, брикс, сша, россия, технологии, доллар
в мире, дональд трамп, брикс, сша, россия, технологии, доллар
Трамп угрожает БРИКС наказанием за попытки заменить доллар в мировой торговле
13:00 31.01.2025 (обновлено: 13:24 31.01.2025)
Президент США не допустит ослабления роли доллара в международной торговле странами БРИКС
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны разрабатывать собственную валюту или продвигать альтернативу американскому доллару в международной торговле, иначе они столкнутся с 100%-ными пошлинами, сообщает РИА Новости
.
"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение 100%-ных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке", – написал Трамп.
Он заявил, что США не позволят заменить доллар в международной торговле, и предупредил, что страны, пытающиеся это сделать, столкнутся с жесткими торговыми мерами.
"Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" – добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.