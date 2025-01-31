https://sputnik-georgia.ru/20250131/tramp-ugrozhaet-briks-nakazaniem-za-popytki-zamenit-dollar-v-mirovoy-torgovle-291954798.html

Трамп угрожает БРИКС наказанием за попытки заменить доллар в мировой торговле

Трамп угрожает БРИКС наказанием за попытки заменить доллар в мировой торговле

Sputnik Грузия

Президент США не допустит ослабления роли доллара в международной торговле странами БРИКС 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T13:00+0400

2025-01-31T13:00+0400

2025-01-31T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС не должны разрабатывать собственную валюту или продвигать альтернативу американскому доллару в международной торговле, иначе они столкнутся с 100%-ными пошлинами, сообщает РИА Новости. Он заявил, что США не позволят заменить доллар в международной торговле, и предупредил, что страны, пытающиеся это сделать, столкнутся с жесткими торговыми мерами.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, дональд трамп, брикс, сша, россия, технологии, доллар