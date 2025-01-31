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В центре Тбилиси расширят дорогу: как идет ремонт площади Героев – видео
В центре Тбилиси расширят дорогу: как идет ремонт площади Героев – видео
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси приступила к ремонту одной из самых активных транспортных развязок в столице Грузии – на площади Героев в районе Сабуртало. Подробнее смотрите в... 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T14:09+0400
2025-01-31T14:09+0400
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В рамках проекта будет расширена проезжая часть, установлена новая система дорожного освещения, появятся “островки безопасности”, новые светофоры, пешеходные переходы.Ориентировочная стоимость работ – около 2 млн долларов. Для осуществления такого масштабного проекта властям пришлось выкупить территории, принадлежащие разным компаниям, в том числе Lukoil, Gulf и Wissol, где располагались их автозаправки.В основном работы будут идти в ночное время, по плану они завершатся за два месяца. Это именно тот участок, где одобрен проект строительства в будущем двух небоскребов высотой в 52 и 40 этажей, данный проект является одним из самых крупных в столице Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, пробки в тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, пробки в тбилиси, видео
В центре Тбилиси расширят дорогу: как идет ремонт площади Героев – видео
14:09 31.01.2025 (обновлено: 14:25 31.01.2025)
Мэрия Тбилиси приступила к ремонту одной из самых активных транспортных развязок в столице Грузии – на площади Героев в районе Сабуртало. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
В рамках проекта будет расширена проезжая часть, установлена новая система дорожного освещения, появятся “островки безопасности”, новые светофоры, пешеходные переходы.
Ориентировочная стоимость работ – около 2 млн долларов. Для осуществления такого масштабного проекта властям пришлось выкупить территории, принадлежащие разным компаниям, в том числе Lukoil, Gulf и Wissol, где располагались их автозаправки.
В основном работы будут идти в ночное время, по плану они завершатся за два месяца.
Это именно тот участок, где одобрен проект строительства в будущем двух небоскребов высотой в 52 и 40 этажей, данный проект является одним из самых крупных в столице Грузии.