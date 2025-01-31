https://sputnik-georgia.ru/20250131/zhdat-li-obestsenivaniya-natsionalnoy-valyuty-gruzii--mnenie-glavy-natsbanka-291958315.html

Ждать ли обесценивания национальной валюты Грузии – мнение главы Нацбанка

Ждать ли обесценивания национальной валюты Грузии – мнение главы Нацбанка

Sputnik Грузия

Приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут, заявила глава Нацбанка 31.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-31T17:01+0400

2025-01-31T17:01+0400

2025-01-31T17:11+0400

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натия турнава

колебание курса лари

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Ожидания мгновенного обесценивания национальной валюты Грузии – лари, нет, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. Грузинский лари чуть больше чем за два месяца обесценился на 4,9%. Процесс девальвации начался на фоне акций протеста с 28 ноября 2024 года тех, кто опротестовывает решение властей приостановить до 2028 года процесс открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Если 28 ноября курс составлял 2,7422 GEL/$1, то 31 января 2025 года он составляет 2,8761 GEL/$1. По ее словам, в период парламентских выборов (состоялись 26 октября 2024 года, прим.), когда был большой спрос на доллары и существовал риск мгновенного обесценивания лари, регулятору пришлось вмешаться. "Сейчас курс лари колеблется в довольно здоровых пределах. Если взять эту неделю, то в понедельник и вторник курс укрепился, вчера немного снизился, сегодня снова укрепился и так далее", – отметила она. Как отметила глава Нацбанка, приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут. Турнава отметила, что главной заботой регулятора остается инфляция. "Это также прописано в законе. Уровень цен складывается из цен как отечественных, так и импортных товаров и услуг. Цены на импортную продукцию напрямую связаны с обменными курсами лари-евро и лари-доллар. Когда курс лари падает, если это продолжается в течение длительного времени, это может привести к росту цен на импортные товары", – пояснила она. Также, по ее словам, когда цены на сырьевые товары, такие как нефть, масло и другие продукты, растут, это отражается на ценах. По статистике, годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составила 1,9% при целевом показателе 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, колебание курса лари, национальный банк грузии