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Ждать ли обесценивания национальной валюты Грузии – мнение главы Нацбанка
Ждать ли обесценивания национальной валюты Грузии – мнение главы Нацбанка
Sputnik Грузия
Приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут, заявила глава Нацбанка 31.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-31T17:01+0400
2025-01-31T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Ожидания мгновенного обесценивания национальной валюты Грузии – лари, нет, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава. Грузинский лари чуть больше чем за два месяца обесценился на 4,9%. Процесс девальвации начался на фоне акций протеста с 28 ноября 2024 года тех, кто опротестовывает решение властей приостановить до 2028 года процесс открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Если 28 ноября курс составлял 2,7422 GEL/$1, то 31 января 2025 года он составляет 2,8761 GEL/$1. По ее словам, в период парламентских выборов (состоялись 26 октября 2024 года, прим.), когда был большой спрос на доллары и существовал риск мгновенного обесценивания лари, регулятору пришлось вмешаться. "Сейчас курс лари колеблется в довольно здоровых пределах. Если взять эту неделю, то в понедельник и вторник курс укрепился, вчера немного снизился, сегодня снова укрепился и так далее", – отметила она. Как отметила глава Нацбанка, приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут. Турнава отметила, что главной заботой регулятора остается инфляция. "Это также прописано в законе. Уровень цен складывается из цен как отечественных, так и импортных товаров и услуг. Цены на импортную продукцию напрямую связаны с обменными курсами лари-евро и лари-доллар. Когда курс лари падает, если это продолжается в течение длительного времени, это может привести к росту цен на импортные товары", – пояснила она. Также, по ее словам, когда цены на сырьевые товары, такие как нефть, масло и другие продукты, растут, это отражается на ценах. По статистике, годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составила 1,9% при целевом показателе 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, колебание курса лари, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, колебание курса лари, национальный банк грузии
Ждать ли обесценивания национальной валюты Грузии – мнение главы Нацбанка
17:01 31.01.2025 (обновлено: 17:11 31.01.2025)
Приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут, заявила глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Ожидания мгновенного обесценивания национальной валюты Грузии – лари, нет, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава.
Грузинский лари чуть больше чем за два месяца обесценился на 4,9%. Процесс девальвации начался на фоне акций протеста с 28 ноября 2024 года тех, кто опротестовывает решение властей приостановить до 2028 года процесс открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Если 28 ноября курс составлял 2,7422 GEL/$1, то 31 января 2025 года он составляет 2,8761 GEL/$1.
"Мы не ожидаем немедленного обесценивания лари, и нам и не следует этого ожидать. Доллар в последнее время укрепился по отношению к евро и всем валютам, включая лари. Пока что мы не видим ничего особенного в отношении курса лари. Если сравнивать ноябрь и декабрь, то общее обесценивание лари по отношению к доллару составляет 5-6%", – заявила Турнава в эфире Первого канала.
По ее словам, в период парламентских выборов (состоялись 26 октября 2024 года, прим.), когда был большой спрос на доллары и существовал риск мгновенного обесценивания лари, регулятору пришлось вмешаться.
"Сейчас курс лари колеблется в довольно здоровых пределах. Если взять эту неделю, то в понедельник и вторник курс укрепился, вчера немного снизился, сегодня снова укрепился и так далее", – отметила она.
Как отметила глава Нацбанка, приток иностранной валюты в страну стабилен, а также, по предварительным данным, доходы от туризма растут.
"По предварительным данным, наблюдается рост как числа туристов, так и доходов. Очень сложно делать прогнозы относительно обменного курса лари в то время, когда действует политика плавающего обменного курса, а не фиксированного", – сказала Турнава.
Турнава отметила, что главной заботой регулятора остается инфляция.
"Это также прописано в законе. Уровень цен складывается из цен как отечественных, так и импортных товаров и услуг. Цены на импортную продукцию напрямую связаны с обменными курсами лари-евро и лари-доллар. Когда курс лари падает, если это продолжается в течение длительного времени, это может привести к росту цен на импортные товары", – пояснила она.
Также, по ее словам, когда цены на сырьевые товары, такие как нефть, масло и другие продукты, растут, это отражается на ценах.
"Что касается наших местных цен, то они на протяжении нескольких месяцев оставались ниже целевого показателя в 3%", – сказала Натия Турнава.
По статистике, годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) в Грузии составила 1,9% при целевом показателе 3%.