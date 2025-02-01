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Экономика Грузии беспрецедентно выросла за последние четыре года – замминистра

Экономика Грузии беспрецедентно выросла за последние четыре года – замминистра

Sputnik Грузия

Экономическому росту в 2024 году способствовали положительные тенденции как в сфере туризма, так и экспорта товаров, заявил замглавы Минэкономики 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T10:52+0400

2025-02-01T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Показатели роста экономики Грузии за последние четыре года беспрецедентно высоки и составляют в среднем 9,7%, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, а в 2024 году, по предварительным данным, – 9,4%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в декабре 2024 года составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в декабре оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 10,1% по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6 045 единиц, что на 16,7% выше данных за предыдущий год. Подводя итоги, Цинцадзе акцентировал внимание на тех секторах, которые внесли значительный вклад в экономический рост. К ним относятся строительство, торговля, информация и коммуникация, транспорт и складирование, а также различные сферы услуг. Кроме того, как отметил замминистра, экономическому росту в 2024 году способствовали положительные тенденции как в сфере туризма, так и экспорта товаров. В частности, в декабре 2024 года экспорт увеличился на 6,8% и составил 549,4 млн долларов. Доходы от туризма выросли на 10,3% в четвертом квартале 2024 года, достигнув 963,7 млн ​​долларов. Цинцадзе подчеркнул, что в целом в 2024 году зафиксирован рекордный объем доходов от экспорта товаров и туризма. В 2024 году экспорт увеличился на 7,8%, до 6,6 млрд долларов, а доходы от туризма увеличились на 7,3%, до 4,4 млрд долларов. По словам Цинцадзе, правительство Грузии активно работает в данном направлении, и реализует ряд важных инфраструктурных проектов, поддерживающих экономический рост. "Продолжается также реализация структурных экономических реформ, способствующих росту производительности труда и в целом конкурентоспособности экономики", – сказал замминистра. Согласно октябрьским прогнозам МВФ, в 2025-2029 годах в Грузии в среднем будут самые высокие темпы экономического роста среди соседних стран, стран региона, стран-кандидатов на вступление в ЕС и европейских стран в целом – 5,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, мвф