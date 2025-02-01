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Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе

Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе

Sputnik Грузия

Представительства новой организации будут открыты в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество", которая будет способствовать укреплению деловых связей между Грузией и Китаем, создана в Тбилиси. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Грузии, и торговля между двумя странами постоянно растет. Ассоциация будет предлагать компаниям индивидуальные бизнес-решения, экспертизу по выходу на рынок, разработке проектов, углублению международного сотрудничества и поиску партнеров. Представительства организации откроются в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и будут представлять оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству, отмечают инициаторы проекта.По его словам, ассоциация будет играть важную роль в экономическом развитии и раскрытии потенциала "Среднего коридора", содействии привлечению инвестиций и углублении сотрудничества в других стратегических областях. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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