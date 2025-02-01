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Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе
Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе
Sputnik Грузия
Представительства новой организации будут открыты в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун 01.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество", которая будет способствовать укреплению деловых связей между Грузией и Китаем, создана в Тбилиси. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Грузии, и торговля между двумя странами постоянно растет. Ассоциация будет предлагать компаниям индивидуальные бизнес-решения, экспертизу по выходу на рынок, разработке проектов, углублению международного сотрудничества и поиску партнеров. Представительства организации откроются в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и будут представлять оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству, отмечают инициаторы проекта.По его словам, ассоциация будет играть важную роль в экономическом развитии и раскрытии потенциала "Среднего коридора", содействии привлечению инвестиций и углублении сотрудничества в других стратегических областях. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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китай, шанхай, пекин, экономика, грузия, новости
китай, шанхай, пекин, экономика, грузия, новости

Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе

15:15 01.02.2025 (обновлено: 16:26 01.02.2025)
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2025
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Представительства новой организации будут открыты в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество", которая будет способствовать укреплению деловых связей между Грузией и Китаем, создана в Тбилиси.
Китай – один из крупнейших торговых партнеров Грузии, и торговля между двумя странами постоянно растет.

По словам основателей ассоциации, это динамичная платформа, которая, помимо укрепления бизнес-контактов, будет также заниматься развитием инновационных проектов и освоением новых рынков.

Ассоциация будет предлагать компаниям индивидуальные бизнес-решения, экспертизу по выходу на рынок, разработке проектов, углублению международного сотрудничества и поиску партнеров.
Представительства организации откроются в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и будут представлять оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству, отмечают инициаторы проекта.

"Наша миссия – помогать грузинскому и китайскому бизнесу налаживать связи, строить ценные партнерские отношения и реализовывать новые проекты. Наш опыт и глубокие знания рынков и культур обеих стран позволяют нам создавать оптимальную среду для международного сотрудничества, которая будет способствовать развитию и успеху обеих сторон", – заявил основатель ассоциации Давид Чиковани.

По его словам, ассоциация будет играть важную роль в экономическом развитии и раскрытии потенциала "Среднего коридора", содействии привлечению инвестиций и углублении сотрудничества в других стратегических областях.

Грузия и Китай

Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaИлья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь
Илья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2025
Илья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
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