Грузия и Китай перешли на новый уровень сотрудничества в бизнесе
15:15 01.02.2025 (обновлено: 16:26 01.02.2025)
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
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Представительства новой организации будут открыты в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Ассоциация "Грузино-китайское региональное сотрудничество", которая будет способствовать укреплению деловых связей между Грузией и Китаем, создана в Тбилиси.
Китай – один из крупнейших торговых партнеров Грузии, и торговля между двумя странами постоянно растет.
По словам основателей ассоциации, это динамичная платформа, которая, помимо укрепления бизнес-контактов, будет также заниматься развитием инновационных проектов и освоением новых рынков.
Ассоциация будет предлагать компаниям индивидуальные бизнес-решения, экспертизу по выходу на рынок, разработке проектов, углублению международного сотрудничества и поиску партнеров.
Представительства организации откроются в Шанхае, Пекине и провинции Шаньдун и будут представлять оперативные консультации и тесную коммуникацию, что значительно упростит деловые отношения и будет способствовать международному сотрудничеству, отмечают инициаторы проекта.
"Наша миссия – помогать грузинскому и китайскому бизнесу налаживать связи, строить ценные партнерские отношения и реализовывать новые проекты. Наш опыт и глубокие знания рынков и культур обеих стран позволяют нам создавать оптимальную среду для международного сотрудничества, которая будет способствовать развитию и успеху обеих сторон", – заявил основатель ассоциации Давид Чиковани.
По его словам, ассоциация будет играть важную роль в экономическом развитии и раскрытии потенциала "Среднего коридора", содействии привлечению инвестиций и углублении сотрудничества в других стратегических областях.
Грузия и Китай
Китай входит в первую пятерку стран торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами составил около 1,9 миллиарда доллара, что составляет 8,2% от всего рынка.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaИлья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь
Илья Дарчиашвили и губернатор провинции Сычуань Хуан Цянь
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.