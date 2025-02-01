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Грузия на четверть нарастила покупки шоколада из РФ – cтатистика декабря
Грузия на четверть нарастила покупки шоколада из РФ – cтатистика декабря
Sputnik Грузия
Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ поступило продукции из какао на 29,9 миллиона долларов 01.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Импорт Грузией российского шоколада в декабре 2024 года вырос по сравнению с ноябрем на четверть – до максимума за год, пишет РИА Новости со ссылкой на грузинскую Национальную службу статистики "Сакстат". Так, в декабре покупки Грузией шоколада и других готовых продуктов с содержанием какао составили 4,3 миллиона долларов, что на 26% больше, чем месяцем ранее. Такой показатель стал максимальным с предыдущего декабря, когда объемы импорта достигли 4,7 миллиона долларов.Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ поступило продукции из какао на 29,9 миллиона долларов. При этом прирост за год на 2% позволил достичь максимума с 2022 года.Больше всего в 2024 году Тбилиси покупал у Москвы изделия из шоколада (конфеты, пасты, напитки с какао и тому подобное) – на 23 миллиона долларов.Также импортировались шоколадки, батончики и другие подобные сладости с начинкой – на 4,04 миллиона долларов, а без начинки – на 2,8 миллиона долларов.В пятерке главных поставщиков в Грузию также расположились Украина (17,5 миллиона долларов), Турция (12,5 миллиона), Польша (8,04 миллиона) и Хорватия (7,6 миллиона).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, москва, тбилиси, россия, торговля, шоколад
экономика, грузия, новости, москва, тбилиси, россия, торговля, шоколад
Грузия на четверть нарастила покупки шоколада из РФ – cтатистика декабря
Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ поступило продукции из какао на 29,9 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik.
Импорт Грузией российского шоколада в декабре 2024 года вырос по сравнению с ноябрем на четверть – до максимума за год, пишет РИА Новости
со ссылкой на грузинскую Национальную службу статистики "Сакстат".
Так, в декабре покупки Грузией шоколада и других готовых продуктов с содержанием какао составили 4,3 миллиона долларов, что на 26% больше, чем месяцем ранее. Такой показатель стал максимальным с предыдущего декабря, когда объемы импорта достигли 4,7 миллиона долларов.
Суммарно по итогам прошлого года в Грузию из РФ поступило продукции из какао на 29,9 миллиона долларов. При этом прирост за год на 2% позволил достичь максимума с 2022 года.
Больше всего в 2024 году Тбилиси покупал у Москвы изделия из шоколада (конфеты, пасты, напитки с какао и тому подобное) – на 23 миллиона долларов.
Также импортировались шоколадки, батончики и другие подобные сладости с начинкой – на 4,04 миллиона долларов, а без начинки – на 2,8 миллиона долларов.
Россия в прошлогоднем грузинском импорте шоколада и других сладостей с какао заняла первое место.
В пятерке главных поставщиков в Грузию также расположились Украина (17,5 миллиона долларов), Турция (12,5 миллиона), Польша (8,04 миллиона) и Хорватия (7,6 миллиона).