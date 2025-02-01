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Парламент Грузии возвращается к работе – главные вопросы
Парламент Грузии возвращается к работе – главные вопросы
Sputnik Грузия
На сегодня в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две 01.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-01T11:58+0400
2025-02-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам в ее рамках предстоит рассмотрение ряда важных вопросов в преддверии местных выборов в октябре этого года. Парламент Грузии работает на двух сессиях – весенней и осенней. Весенняя сессия длится с февраля по июнь, а осенняя – с сентября по декабрь. На данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150. Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами, которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте. Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений будет одним из вопросов весенней сессии. Также правящая партия планирует рассмотреть поправки в Избирательный кодекс, которые касаются принципов формирования избирательных комиссий, допуска наблюдателей на выборы и журналистов. Еще одним вопросом, которым займутся депутаты на весенней сессии, будет создание следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение".Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет расследовать преступления против государства в период пребывания у власти "Нацдвижения" в 2003-2012 годах: Временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на осенней сессии. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии. Отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания виновных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сгб, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
сгб, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия
Парламент Грузии возвращается к работе – главные вопросы
На сегодня в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам в ее рамках предстоит рассмотрение ряда важных вопросов в преддверии местных выборов в октябре этого года.
Парламент Грузии работает на двух сессиях – весенней и осенней. Весенняя сессия длится с февраля по июнь, а осенняя – с сентября по декабрь.
На данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150.
Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами, которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте.
Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений будет одним из вопросов весенней сессии.
Кроме того, на весенней сессии депутаты выслушают президента, премьер-министра Грузии, Народного защитника, Генерального прокурора, Главу Нацбанка и главу СГБ с отчетами о проделанной работе.
Также правящая партия планирует рассмотреть поправки в Избирательный кодекс, которые касаются принципов формирования избирательных комиссий, допуска наблюдателей на выборы и журналистов.
Еще одним вопросом, которым займутся депутаты на весенней сессии, будет создание следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение".
Чем будет заниматься следственная комиссия
Временная следственная комиссия будет расследовать преступления против государства в период пребывания у власти "Нацдвижения" в 2003-2012 годах:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на осенней сессии.
В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии.
Отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания виновных.