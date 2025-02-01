https://sputnik-georgia.ru/20250201/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-rabote--glavnye-voprosy-291965109.html

Парламент Грузии возвращается к работе – главные вопросы

Парламент Грузии возвращается к работе – главные вопросы

Sputnik Грузия

На сегодня в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T11:58+0400

2025-02-01T11:58+0400

2025-02-01T11:58+0400

сгб

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам в ее рамках предстоит рассмотрение ряда важных вопросов в преддверии местных выборов в октябре этого года. Парламент Грузии работает на двух сессиях – весенней и осенней. Весенняя сессия длится с февраля по июнь, а осенняя – с сентября по декабрь. На данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150. Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами, которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте. Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений будет одним из вопросов весенней сессии. Также правящая партия планирует рассмотреть поправки в Избирательный кодекс, которые касаются принципов формирования избирательных комиссий, допуска наблюдателей на выборы и журналистов. Еще одним вопросом, которым займутся депутаты на весенней сессии, будет создание следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение".Чем будет заниматься следственная комиссия Временная следственная комиссия будет расследовать преступления против государства в период пребывания у власти "Нацдвижения" в 2003-2012 годах: Временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на осенней сессии. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии. Отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания виновных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сгб, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия