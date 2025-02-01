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Почти 20 тысяч жителей центра Тбилиси остались без газа – причина аварии
Почти 20 тысяч жителей центра Тбилиси остались без газа – причина аварии
Sputnik Грузия
Ремонтные работы уже ведутся, и окончательно подача газа будет восстановлена к 22:00 01.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-01T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Более 19 тысяч жителей центральных районов Ваке и Вере остались без газа из-за аварии на трубопроводе, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. По данным компании, без газа два столичных района оставил гражданин, который повредил магистральную трубу во время строительства. Помимо жилых домов, без газа остались объекты питания, магазины, клиники и госучреждения. По данным компании, ремонтные работы уже ведутся, и окончательно подача газа будет восстановлена к 22:00. Tbilisi Energy призывает жителей районов, где отключен газ, внимательно следить за газовыми приборами, чтобы не допустить утечки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, газ
происшествия, грузия, новости, тбилиси, газ
Почти 20 тысяч жителей центра Тбилиси остались без газа – причина аварии
12:59 01.02.2025 (обновлено: 13:05 01.02.2025)
Ремонтные работы уже ведутся, и окончательно подача газа будет восстановлена к 22:00
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Более 19 тысяч жителей центральных районов Ваке и Вере остались без газа из-за аварии на трубопроводе, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По данным компании, без газа два столичных района оставил гражданин, который повредил магистральную трубу во время строительства.
Помимо жилых домов, без газа остались объекты питания, магазины, клиники и госучреждения.
По данным компании, ремонтные работы уже ведутся, и окончательно подача газа будет восстановлена к 22:00.
Tbilisi Energy призывает жителей районов, где отключен газ, внимательно следить за газовыми приборами, чтобы не допустить утечки.