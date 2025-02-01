https://sputnik-georgia.ru/20250201/rassledovanie-nasiliya-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi--politsiya-ischet-novye-uliki-291967363.html
Расследование насилия на акциях протеста в Тбилиси – полиция ищет новые улики
Расследование насилия на акциях протеста в Тбилиси – полиция ищет новые улики
Sputnik Грузия
Обыски ведутся в рамках уголовных дел по статьям "Групповое насилие" и "Организация группового насилия" 01.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-01T18:01+0400
2025-02-01T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Полицейские проводят в районах Тбилиси различные следственные мероприятия, в том числе и обыски, в связи с расследованием дела о групповом насилии на акциях протеста в столице Грузии. Уголовное дело о групповом насилии было возбуждено в конце ноября в ответ на применение протестующими на акциях в Тбилиси силы в адрес полицейских. Как поясняют в МВД, обыски ведутся в рамках уголовных дел по статьям "Групповое насилие" и "Организация группового насилия". Оппозиционные СМИ утверждают, что обыски проходят среди организаторов группы Daitove ("Оставь у себя"). Группа была создана в марте для помощи протестующим, одной из ее целей было предоставление жилья демонстрантам из регионов. Новая волна обысков началась через несколько дней после появления на улицах Тбилиси надписей с призывами убийства сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. Пострадавшими признали более 150 сотрудников полиции и 226 протестующих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мвд грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, тамара чибурданидзе, тбилиси, новости, грузия, акции протеста, акции
мвд грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, тамара чибурданидзе, тбилиси, новости, грузия, акции протеста, акции
Расследование насилия на акциях протеста в Тбилиси – полиция ищет новые улики
18:01 01.02.2025 (обновлено: 18:33 01.02.2025)
Обыски ведутся в рамках уголовных дел по статьям "Групповое насилие" и "Организация группового насилия"
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Полицейские проводят в районах Тбилиси различные следственные мероприятия, в том числе и обыски, в связи с расследованием дела о групповом насилии на акциях протеста в столице Грузии.
Уголовное дело о групповом насилии было возбуждено в конце ноября в ответ на применение протестующими на акциях в Тбилиси силы в адрес полицейских.
Как поясняют в МВД, обыски ведутся в рамках уголовных дел по статьям "Групповое насилие" и "Организация группового насилия".
Оппозиционные СМИ утверждают, что обыски проходят среди организаторов группы Daitove ("Оставь у себя"). Группа была создана в марте для помощи протестующим, одной из ее целей было предоставление жилья демонстрантам из регионов.
Новая волна обысков началась через несколько дней после появления на улицах Тбилиси надписей с призывами убийства сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"У них сорвался "майдан", и теперь они думают, как заменить насилие. И придумали акцию, которая прямо рассчитана на кровавое насилие", – заявила депутат партии "Сила народа", поддерживающей "Грузинскую мечту", Тамар Чибурданидзе.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. Пострадавшими признали более 150 сотрудников полиции и 226 протестующих.