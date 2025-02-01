https://sputnik-georgia.ru/20250201/s-kakoy-tselyu-priezzhayut-inostrantsy-v-gruziyu-291963270.html

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

Sputnik Грузия

Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T09:01+0400

2025-02-01T09:01+0400

2025-02-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов, совершенных лицами старше 15 лет, составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году. Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона. Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлеченияБольше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (19%) и Армения (12,7%). Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Траты на один визит выросли на 5,4% и составили 2 211,2 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика