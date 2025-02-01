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С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
Sputnik Грузия
Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию 01.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-01T09:01+0400
2025-02-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов, совершенных лицами старше 15 лет, составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году. Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона. Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлеченияБольше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (19%) и Армения (12,7%). Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Траты на один визит выросли на 5,4% и составили 2 211,2 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
С какой целью приезжают иностранцы в Грузию
Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузию посетили 7,4 миллиона путешественников в 2024 году, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов, совершенных лицами старше 15 лет, составило 6,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем в 2023 году.
Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 5,1 миллиона.
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения
Цели приезда иностранцев Грузию в 2024 году
Цель приезда
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе, %
Отдых и развлечения
3 351,7
51,9
Посещение родных/друзей
1 470,0
22,8
Транзит в другие страны
831,5
12,9
Профессиональная/экономическая деятельность
368,9
5,7
Шопинг
307,6
4,8
Другое
101,9
1,6
Больше всего туристов в прошлом году посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (19%) и Армения (12,7%).
Иностранцы из России совершили 1,4 миллиона визитов, Турции – 1,3 миллиона, Армении – 900 тысяч визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 14,3 миллиарда лари, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Траты на один визит выросли на 5,4% и составили 2 211,2 лари.