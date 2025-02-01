https://sputnik-georgia.ru/20250201/stroiteli-v-gruzii-budut-platit-bolshe-nalogov-291965827.html

Строители в Грузии будут платить больше налогов

Строители в Грузии будут платить больше налогов

Sputnik Грузия

По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости 01.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-01T14:14+0400

2025-02-01T14:14+0400

2025-02-01T14:14+0400

строительство

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Поправки, предполагающие увеличение налога в 20 раз для строителей со статусом малого бизнеса, вступили в силу в Грузии. Согласно новой норме Налогового кодекса, предприниматели, имеющие статус малого бизнеса и занятые оказанием услуг в сфере строительства, будут платить подоходный налог в размере 20%, а не 1%, как остальные предприниматели, имеющие статус малого бизнеса. По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости, поскольку компании будут вынуждены платить больше контакторам за услуги. Между тем, предположительно, только в 2025 году повышение налога принесет бюджету 200 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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строительство, экономика, грузия, новости