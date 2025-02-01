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Строители в Грузии будут платить больше налогов
Строители в Грузии будут платить больше налогов
Sputnik Грузия
По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости 01.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-01T14:14+0400
2025-02-01T14:14+0400
2025-02-01T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Поправки, предполагающие увеличение налога в 20 раз для строителей со статусом малого бизнеса, вступили в силу в Грузии. Согласно новой норме Налогового кодекса, предприниматели, имеющие статус малого бизнеса и занятые оказанием услуг в сфере строительства, будут платить подоходный налог в размере 20%, а не 1%, как остальные предприниматели, имеющие статус малого бизнеса. По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости, поскольку компании будут вынуждены платить больше контакторам за услуги. Между тем, предположительно, только в 2025 году повышение налога принесет бюджету 200 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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строительство, экономика, грузия, новости
строительство, экономика, грузия, новости
Строители в Грузии будут платить больше налогов
По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Поправки, предполагающие увеличение налога в 20 раз для строителей со статусом малого бизнеса, вступили в силу в Грузии.
Согласно новой норме Налогового кодекса, предприниматели, имеющие статус малого бизнеса и занятые оказанием услуг в сфере строительства, будут платить подоходный налог в размере 20%, а не 1%, как остальные предприниматели, имеющие статус малого бизнеса.
По мнению специалистов, повышение налога вызовет увеличение стоимости недвижимости, поскольку компании будут вынуждены платить больше контакторам за услуги.
Между тем, предположительно, только в 2025 году повышение налога принесет бюджету 200 миллионов лари.