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Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024
Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024
Sputnik Грузия
Конкурс Travel Photographer of the Year проводится уже 22 года, и на него были отправлены работы фотографов из 157 стран. Среди победителей можно встретить как... 02.02.2025, Sputnik Грузия
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В 2024 году на конкурс Travel Photographer of the Year было отправлено более 20 тысяч фотографий. Победителей выбирает жюри из 15 экспертов, при этом судейство проводится вслепую: жюри не знают ни имен, ни национальностей участников. Финалисты предоставляют оригиналы снимков, чтобы подтвердить, что они не были созданы с помощью искусственного интеллекта. Приз зрительских симпатий определяется по результатам онлайн-голосования на сайте конкурса.Снимки победителей будут выставлены в музее и галерее Банбери (Великобритания) с 29 марта по 7 июля. Также работы можно будет увидеть на выставке Xposure в ОАЭ, а в середине июня пройдет еще одна выставка в Чанше, провинция Хунань (Китай).
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, фотография, фотоконкурс, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, фотография, фотоконкурс, в мире

Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024

11:21 02.02.2025 (обновлено: 12:03 02.02.2025)
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Конкурс Travel Photographer of the Year проводится уже 22 года, и на него были отправлены работы фотографов из 157 стран. Среди победителей можно встретить как любителей, так и профессионалов
В 2024 году на конкурс Travel Photographer of the Year было отправлено более 20 тысяч фотографий. Победителей выбирает жюри из 15 экспертов, при этом судейство проводится вслепую: жюри не знают ни имен, ни национальностей участников. Финалисты предоставляют оригиналы снимков, чтобы подтвердить, что они не были созданы с помощью искусственного интеллекта. Приз зрительских симпатий определяется по результатам онлайн-голосования на сайте конкурса.
Снимки победителей будут выставлены в музее и галерее Банбери (Великобритания) с 29 марта по 7 июля. Также работы можно будет увидеть на выставке Xposure в ОАЭ, а в середине июня пройдет еще одна выставка в Чанше, провинция Хунань (Китай).
© photo : Piper Mackay/TPOTY 2024

Победитель – Пайпер Маккей, США.

На серии снимков, сделанных в Лоянгалани, Северная Кения, запечатлена девушка из племени Рендил, одетая в изысканный традиционный наряд, покрытый бисером и украшениями, символизирующими ее готовность к браку и привлечению мужа.

Победитель – Пайпер Маккей, США.На серии снимков, сделанных в Лоянгалани, Северная Кения, запечатлена девушка из племени Рендил, одетая в изысканный традиционный наряд, покрытый бисером и украшениями, символизирующими ее готовность к браку и привлечению мужа. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Piper Mackay/TPOTY 2024

Победитель – Пайпер Маккей, США.

На серии снимков, сделанных в Лоянгалани, Северная Кения, запечатлена девушка из племени Рендил, одетая в изысканный традиционный наряд, покрытый бисером и украшениями, символизирующими ее готовность к браку и привлечению мужа.

© photo : Maksymilian Paczkowski/TPOTY 2024

Победитель в номинации молодой фотограф, 15-18 лет – Максимилиан Пачковски, Польша (17 лет).

На снимке – садовая овсянка.

Победитель в номинации молодой фотограф, 15-18 лет – Максимилиан Пачковски, Польша (17 лет).На снимке – садовая овсянка. - Sputnik Грузия
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© photo : Maksymilian Paczkowski/TPOTY 2024

Победитель в номинации молодой фотограф, 15-18 лет – Максимилиан Пачковски, Польша (17 лет).

На снимке – садовая овсянка.

© photo : Leonardo Murray/TPOTY 2024

Победитель в категории фотограф до 14 лет – Леонардо Мюррей, Австралия (12 лет).

Победу ему принесла серия снимков песчаных дюн Намибии.

Победитель в категории фотограф до 14 лет – Леонардо Мюррей, Австралия (12 лет).Победу ему принесла серия снимков песчаных дюн Намибии. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Leonardo Murray/TPOTY 2024

Победитель в категории фотограф до 14 лет – Леонардо Мюррей, Австралия (12 лет).

Победу ему принесла серия снимков песчаных дюн Намибии.

© photo : Raymond Zhang/TPOTY 2024

Победитель в категории молодой фотограф – Рэймонд Чжан, Китай (14 лет).

Он представил на конкурс серию снимков Угольной шахты Сандаолин, Хами, провинция Синьцзян, Китай.

Победитель в категории молодой фотограф – Рэймонд Чжан, Китай (14 лет).Он представил на конкурс серию снимков Угольной шахты Сандаолин, Хами, провинция Синьцзян, Китай. - Sputnik Грузия
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© photo : Raymond Zhang/TPOTY 2024

Победитель в категории молодой фотограф – Рэймонд Чжан, Китай (14 лет).

Он представил на конкурс серию снимков Угольной шахты Сандаолин, Хами, провинция Синьцзян, Китай.

© photo : Khaichuin Sim/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – Хайчун Сим, Малайзия.

На фото – жена автора в окружении щук.

Победитель в номинации &quot;Восходящий талант&quot; – Хайчун Сим, Малайзия.На фото – жена автора в окружении щук. - Sputnik Грузия
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© photo : Khaichuin Sim/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – Хайчун Сим, Малайзия.

На фото – жена автора в окружении щук.

© photo : Maricruz Sainz de Aja/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – портфолио" – Марикруз Сайнс де Аха, Мексика.

На снимке – двое старейшин племени Вауга, живущего в Папуа - Новая Гвинея, стоят вместе, они одни из немногих, кто хранит традиции племени.

Победитель в номинации &quot;Лица, люди, культуры – портфолио&quot; – Марикруз Сайнс де Аха, Мексика.На снимке – двое старейшин племени Вауга, живущего в Папуа - Новая Гвинея, стоят вместе, они одни из немногих, кто хранит традиции племени. - Sputnik Грузия
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© photo : Maricruz Sainz de Aja/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – портфолио" – Марикруз Сайнс де Аха, Мексика.

На снимке – двое старейшин племени Вауга, живущего в Папуа - Новая Гвинея, стоят вместе, они одни из немногих, кто хранит традиции племени.

© photo : Partha Pratim Roy/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – отдельный снимок в портфолио" – Партха Пратим Рой, Индия.

Кадр снят на горе Бромо, Джава Тимур, Восточная Ява, Индонезия.

Победитель в номинации &quot;Лица, люди, культуры – отдельный снимок в портфолио&quot; – Партха Пратим Рой, Индия.Кадр снят на горе Бромо, Джава Тимур, Восточная Ява, Индонезия. - Sputnik Грузия
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© photo : Partha Pratim Roy/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – отдельный снимок в портфолио" – Партха Пратим Рой, Индия.

Кадр снят на горе Бромо, Джава Тимур, Восточная Ява, Индонезия.

© photo : Roie Galitz/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Рои Галиц, Израиль.

На снимке – водопад на леднике Брасвеллбреен, Шпицберген.

Победитель в номинации &quot;Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио&quot; – Рои Галиц, Израиль.На снимке – водопад на леднике Брасвеллбреен, Шпицберген. - Sputnik Грузия
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© photo : Roie Galitz/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Рои Галиц, Израиль.

На снимке – водопад на леднике Брасвеллбреен, Шпицберген.

© photo : Gilberto Costa/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – Жилберто Кошта, Португалия.

На снимке – Центральный вокзал Нью-Йорка.

Победитель в номинации &quot;Восходящий талант&quot; – Жилберто Кошта, Португалия.На снимке – Центральный вокзал Нью-Йорка. - Sputnik Грузия
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© photo : Gilberto Costa/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – Жилберто Кошта, Португалия.

На снимке – Центральный вокзал Нью-Йорка.

© photo : Aleš Krivec/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Путешествие в монохроме – портфолио" – Алеш Кривец, Словения.

На снимке – старые пастушьи домики в Доломитовых Альпах.

Победитель в номинации &quot;Путешествие в монохроме – портфолио&quot; – Алеш Кривец, Словения.На снимке – старые пастушьи домики в Доломитовых Альпах. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Aleš Krivec/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Путешествие в монохроме – портфолио" – Алеш Кривец, Словения.

На снимке – старые пастушьи домики в Доломитовых Альпах.

© photo : Matthew DeSantis/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Города, городки, улицы – одиночный снимок" – Мэтью ДеСантис, США.

На фоне величественной статуи Будды Дорденнмы в Тхимпху, Бутан, подростки играют в уличный бейсбол в традиционной одежде гхо.

Победитель в номинации &quot;Города, городки, улицы – одиночный снимок&quot; – Мэтью ДеСантис, США.На фоне величественной статуи Будды Дорденнмы в Тхимпху, Бутан, подростки играют в уличный бейсбол в традиционной одежде гхо. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Matthew DeSantis/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Города, городки, улицы – одиночный снимок" – Мэтью ДеСантис, США.

На фоне величественной статуи Будды Дорденнмы в Тхимпху, Бутан, подростки играют в уличный бейсбол в традиционной одежде гхо.

© photo : Ngar Shun Victor Wong/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Одиночный снимок – побег" – Нгар Шун Виктор Вонг, Гонконг.

Этот безмятежный снимок сделан в Словении, на нем– церковь святого Томаша.

Победитель в номинации &quot;Одиночный снимок – побег&quot; – Нгар Шун Виктор Вонг, Гонконг.Этот безмятежный снимок сделан в Словении, на нем– церковь святого Томаша. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Ngar Shun Victor Wong/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Одиночный снимок – побег" – Нгар Шун Виктор Вонг, Гонконг.

Этот безмятежный снимок сделан в Словении, на нем– церковь святого Томаша.

© photo : Tittu Shaji Thomas/TPOTY 2024

Второе место в номинации "Одиночный снимок – фестивали и праздники" – Шаджи Томас, Индия.

В кадре – яркий момент фестиваля Холи в Матхуре, Уттар-Прадеш, Индия.

Второе место в номинации &quot;Одиночный снимок – фестивали и праздники&quot; – Шаджи Томас, Индия.В кадре – яркий момент фестиваля Холи в Матхуре, Уттар-Прадеш, Индия. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Tittu Shaji Thomas/TPOTY 2024

Второе место в номинации "Одиночный снимок – фестивали и праздники" – Шаджи Томас, Индия.

В кадре – яркий момент фестиваля Холи в Матхуре, Уттар-Прадеш, Индия.

© photo : Takahiro Gamou/TPOTY 2024

Фотограф, получивший высокую рекомендацию в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Такахиро Гамо, Япония.

Снимок сделан в префектуре Ибараки на рассвете сразу после тайфуна, в момент, когда море было самым бурным. Это место издавна почиталось как священное, куда спускаются боги.

Фотограф, получивший высокую рекомендацию в номинации &quot;Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио&quot; – Такахиро Гамо, Япония.Снимок сделан в префектуре Ибараки на рассвете сразу после тайфуна, в момент, когда море было самым бурным. Это место издавна почиталось как священное, куда спускаются боги. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Takahiro Gamou/TPOTY 2024

Фотограф, получивший высокую рекомендацию в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Такахиро Гамо, Япония.

Снимок сделан в префектуре Ибараки на рассвете сразу после тайфуна, в момент, когда море было самым бурным. Это место издавна почиталось как священное, куда спускаются боги.

© photo : Sofia Brogi/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – София Броджи, Италия.

Снимок сделан в Карше, деревне, окруженной горами долины Занскар в Ладакхе.

Победитель в номинации &quot;Восходящий талант&quot; – София Броджи, Италия.Снимок сделан в Карше, деревне, окруженной горами долины Занскар в Ладакхе. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Sofia Brogi/TPOTY 2024

Победитель в номинации "Восходящий талант" – София Броджи, Италия.

Снимок сделан в Карше, деревне, окруженной горами долины Занскар в Ладакхе.

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