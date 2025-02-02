Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024
Победитель – Пайпер Маккей, США.
На серии снимков, сделанных в Лоянгалани, Северная Кения, запечатлена девушка из племени Рендил, одетая в изысканный традиционный наряд, покрытый бисером и украшениями, символизирующими ее готовность к браку и привлечению мужа.
Победитель – Пайпер Маккей, США.
На серии снимков, сделанных в Лоянгалани, Северная Кения, запечатлена девушка из племени Рендил, одетая в изысканный традиционный наряд, покрытый бисером и украшениями, символизирующими ее готовность к браку и привлечению мужа.
Победитель в номинации молодой фотограф, 15-18 лет – Максимилиан Пачковски, Польша (17 лет).
На снимке – садовая овсянка.
Победитель в номинации молодой фотограф, 15-18 лет – Максимилиан Пачковски, Польша (17 лет).
На снимке – садовая овсянка.
Победитель в категории фотограф до 14 лет – Леонардо Мюррей, Австралия (12 лет).
Победу ему принесла серия снимков песчаных дюн Намибии.
Победитель в категории фотограф до 14 лет – Леонардо Мюррей, Австралия (12 лет).
Победу ему принесла серия снимков песчаных дюн Намибии.
Победитель в категории молодой фотограф – Рэймонд Чжан, Китай (14 лет).
Он представил на конкурс серию снимков Угольной шахты Сандаолин, Хами, провинция Синьцзян, Китай.
Победитель в категории молодой фотограф – Рэймонд Чжан, Китай (14 лет).
Он представил на конкурс серию снимков Угольной шахты Сандаолин, Хами, провинция Синьцзян, Китай.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – Хайчун Сим, Малайзия.
На фото – жена автора в окружении щук.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – Хайчун Сим, Малайзия.
На фото – жена автора в окружении щук.
Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – портфолио" – Марикруз Сайнс де Аха, Мексика.
На снимке – двое старейшин племени Вауга, живущего в Папуа - Новая Гвинея, стоят вместе, они одни из немногих, кто хранит традиции племени.
Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – портфолио" – Марикруз Сайнс де Аха, Мексика.
На снимке – двое старейшин племени Вауга, живущего в Папуа - Новая Гвинея, стоят вместе, они одни из немногих, кто хранит традиции племени.
Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – отдельный снимок в портфолио" – Партха Пратим Рой, Индия.
Кадр снят на горе Бромо, Джава Тимур, Восточная Ява, Индонезия.
Победитель в номинации "Лица, люди, культуры – отдельный снимок в портфолио" – Партха Пратим Рой, Индия.
Кадр снят на горе Бромо, Джава Тимур, Восточная Ява, Индонезия.
Победитель в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Рои Галиц, Израиль.
На снимке – водопад на леднике Брасвеллбреен, Шпицберген.
Победитель в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Рои Галиц, Израиль.
На снимке – водопад на леднике Брасвеллбреен, Шпицберген.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – Жилберто Кошта, Португалия.
На снимке – Центральный вокзал Нью-Йорка.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – Жилберто Кошта, Португалия.
На снимке – Центральный вокзал Нью-Йорка.
Победитель в номинации "Путешествие в монохроме – портфолио" – Алеш Кривец, Словения.
На снимке – старые пастушьи домики в Доломитовых Альпах.
Победитель в номинации "Путешествие в монохроме – портфолио" – Алеш Кривец, Словения.
На снимке – старые пастушьи домики в Доломитовых Альпах.
Победитель в номинации "Города, городки, улицы – одиночный снимок" – Мэтью ДеСантис, США.
На фоне величественной статуи Будды Дорденнмы в Тхимпху, Бутан, подростки играют в уличный бейсбол в традиционной одежде гхо.
Победитель в номинации "Города, городки, улицы – одиночный снимок" – Мэтью ДеСантис, США.
На фоне величественной статуи Будды Дорденнмы в Тхимпху, Бутан, подростки играют в уличный бейсбол в традиционной одежде гхо.
Победитель в номинации "Одиночный снимок – побег" – Нгар Шун Виктор Вонг, Гонконг.
Этот безмятежный снимок сделан в Словении, на нем– церковь святого Томаша.
Победитель в номинации "Одиночный снимок – побег" – Нгар Шун Виктор Вонг, Гонконг.
Этот безмятежный снимок сделан в Словении, на нем– церковь святого Томаша.
Второе место в номинации "Одиночный снимок – фестивали и праздники" – Шаджи Томас, Индия.
В кадре – яркий момент фестиваля Холи в Матхуре, Уттар-Прадеш, Индия.
Второе место в номинации "Одиночный снимок – фестивали и праздники" – Шаджи Томас, Индия.
В кадре – яркий момент фестиваля Холи в Матхуре, Уттар-Прадеш, Индия.
Фотограф, получивший высокую рекомендацию в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Такахиро Гамо, Япония.
Снимок сделан в префектуре Ибараки на рассвете сразу после тайфуна, в момент, когда море было самым бурным. Это место издавна почиталось как священное, куда спускаются боги.
Фотограф, получивший высокую рекомендацию в номинации "Планета Земля – ландшафт, климат, вода – портфолио" – Такахиро Гамо, Япония.
Снимок сделан в префектуре Ибараки на рассвете сразу после тайфуна, в момент, когда море было самым бурным. Это место издавна почиталось как священное, куда спускаются боги.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – София Броджи, Италия.
Снимок сделан в Карше, деревне, окруженной горами долины Занскар в Ладакхе.
Победитель в номинации "Восходящий талант" – София Броджи, Италия.
Снимок сделан в Карше, деревне, окруженной горами долины Занскар в Ладакхе.