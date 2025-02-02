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Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024

Арктический водопад и побег юного монаха: лучшие фото Travel Photographer of the Year 2024

Sputnik Грузия

Конкурс Travel Photographer of the Year проводится уже 22 года, и на него были отправлены работы фотографов из 157 стран. Среди победителей можно встретить как... 02.02.2025, Sputnik Грузия

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В 2024 году на конкурс Travel Photographer of the Year было отправлено более 20 тысяч фотографий. Победителей выбирает жюри из 15 экспертов, при этом судейство проводится вслепую: жюри не знают ни имен, ни национальностей участников. Финалисты предоставляют оригиналы снимков, чтобы подтвердить, что они не были созданы с помощью искусственного интеллекта. Приз зрительских симпатий определяется по результатам онлайн-голосования на сайте конкурса.Снимки победителей будут выставлены в музее и галерее Банбери (Великобритания) с 29 марта по 7 июля. Также работы можно будет увидеть на выставке Xposure в ОАЭ, а в середине июня пройдет еще одна выставка в Чанше, провинция Хунань (Китай).

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