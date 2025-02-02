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https://sputnik-georgia.ru/20250202/dom-muzey-niko-pirosmani-otrestavriruyut-v-tbilisi--291932550.html
Дом-музей Нико Пиросмани отреставрируют в Тбилиси
Дом-музей Нико Пиросмани отреставрируют в Тбилиси
Sputnik Грузия
Восстановление здания займет восемнадцать месяцев, сообщили в мэрии столицы 02.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-02T16:55+0400
2025-02-02T16:55+0400
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нико пиросмани
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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. "Фонд развития Тбилиси" начал восстановление здания по улице Пиросмани, 29, где находится небольшой музей великого грузинского художника Нико Пиросмани, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Квартира-музей расположена в трехэтажном здании XIX века в районе Чугурети, в полуподвальном помещении площадью всего шесть квадратных метров, близ железнодорожного вокзала. В этом доме гений-примитивист провел последние годы жизни. Исходя из требований проекта, будут выполнены работы по реставрации и усилению фундамента и стен, а также ремонт фасадов до первоначального вида. Восстановление здания займет 18 месяцев.Также планируется отремонтировать коммуникации, водопроводные и канализационные сети, электропроводку как подземную, так и надземную. После завершения ремонта значительно улучшатся условия жизни 53 жителей дома, увеличится стоимость недвижимости, отметил мэр.Улица Пиросмани была названа в честь художника в 1938 году, ранее она называлась Молоканская. Музей включает в себя небольшую жилую площадь и выставочный зал, где выставлены портреты Пиросмани авторства разных живописцев.Феномен Нико ПиросманиНико Пиросмани (1862-1918) – культовый грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Так же начал работать и он.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал к всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, каха каладзе, новости, грузия, культура, культура
пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, каха каладзе, новости, грузия, культура, культура

Дом-музей Нико Пиросмани отреставрируют в Тбилиси

16:55 02.02.2025
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeМузей Пиросмани в Тбилиси
Музей Пиросмани в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Восстановление здания займет восемнадцать месяцев, сообщили в мэрии столицы
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. "Фонд развития Тбилиси" начал восстановление здания по улице Пиросмани, 29, где находится небольшой музей великого грузинского художника Нико Пиросмани, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Квартира-музей расположена в трехэтажном здании XIX века в районе Чугурети, в полуподвальном помещении площадью всего шесть квадратных метров, близ железнодорожного вокзала. В этом доме гений-примитивист провел последние годы жизни.

"Фонд развития Тбилиси проводит восстановление существующего здания по адресу ул. Пиросмани, 29 в районе Чугурети. По тому же адресу находится Государственный музей грузинского художника Нико Пиросмани", – сказал Каладзе.

Исходя из требований проекта, будут выполнены работы по реставрации и усилению фундамента и стен, а также ремонт фасадов до первоначального вида. Восстановление здания займет 18 месяцев.

"Каждой детали будет уделено особое внимание, каждый орнамент будет сохранен. Изношенные и поврежденные деревянные декоративные элементы и веранды во дворе будут восстановлены в первозданном виде", – пообещал Каладзе.

Также планируется отремонтировать коммуникации, водопроводные и канализационные сети, электропроводку как подземную, так и надземную. После завершения ремонта значительно улучшатся условия жизни 53 жителей дома, увеличится стоимость недвижимости, отметил мэр.
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeМузей Пиросмани в Тбилиси
Музей Пиросмани в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2025
Музей Пиросмани в Тбилиси
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Улица Пиросмани была названа в честь художника в 1938 году, ранее она называлась Молоканская. Музей включает в себя небольшую жилую площадь и выставочный зал, где выставлены портреты Пиросмани авторства разных живописцев.

Феномен Нико Пиросмани

Нико Пиросмани (1862-1918) – культовый грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2025
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Так же начал работать и он.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaВыставка работ Нико Пиросмани в Швейцарии
Выставка работ Нико Пиросмани в Швейцарии - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2025
Выставка работ Нико Пиросмани в Швейцарии
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал к всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2025
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.
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