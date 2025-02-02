https://sputnik-georgia.ru/20250202/dom-muzey-niko-pirosmani-otrestavriruyut-v-tbilisi--291932550.html

Дом-музей Нико Пиросмани отреставрируют в Тбилиси

Дом-музей Нико Пиросмани отреставрируют в Тбилиси

Sputnik Грузия

Восстановление здания займет восемнадцать месяцев, сообщили в мэрии столицы 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T16:55+0400

2025-02-02T16:55+0400

2025-02-02T16:55+0400

пиросмани

нико пиросмани

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. "Фонд развития Тбилиси" начал восстановление здания по улице Пиросмани, 29, где находится небольшой музей великого грузинского художника Нико Пиросмани, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Квартира-музей расположена в трехэтажном здании XIX века в районе Чугурети, в полуподвальном помещении площадью всего шесть квадратных метров, близ железнодорожного вокзала. В этом доме гений-примитивист провел последние годы жизни. Исходя из требований проекта, будут выполнены работы по реставрации и усилению фундамента и стен, а также ремонт фасадов до первоначального вида. Восстановление здания займет 18 месяцев.Также планируется отремонтировать коммуникации, водопроводные и канализационные сети, электропроводку как подземную, так и надземную. После завершения ремонта значительно улучшатся условия жизни 53 жителей дома, увеличится стоимость недвижимости, отметил мэр.Улица Пиросмани была названа в честь художника в 1938 году, ранее она называлась Молоканская. Музей включает в себя небольшую жилую площадь и выставочный зал, где выставлены портреты Пиросмани авторства разных живописцев.Феномен Нико ПиросманиНико Пиросмани (1862-1918) – культовый грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Так же начал работать и он.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал к всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, каха каладзе, новости, грузия, культура, культура