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Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию из-за тарифов США
Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию из-за тарифов США
Sputnik Грузия
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая 02.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило министерство коммерции КНР.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР – 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.В минкоммерции КНР также сообщили, что "в ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов".Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее пригрозил США "реальными последствиями" из-за пошлин и анонсировал целый ряд ответных мер, включая контрпошлины. При этом он отметил, что Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, китай, сша, мексика, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация
в мире, новости, политика, китай, сша, мексика, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация
Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию из-за тарифов США
10:04 02.02.2025 (обновлено: 10:33 02.02.2025)
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило министерство коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР – 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
"Одностороннее введение тарифов со стороны США серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В минкоммерции КНР также сообщили, что "в ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее пригрозил США "реальными последствиями" из-за пошлин и анонсировал целый ряд ответных мер, включая контрпошлины. При этом он отметил, что Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она отвергла заявления американской администрации о связях правительства Мексики с преступными организациями, а также осудила возможно вторжение на территорию страны.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.