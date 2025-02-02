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Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию из-за тарифов США

Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию из-за тарифов США

Sputnik Грузия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило министерство коммерции КНР.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР – 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.В минкоммерции КНР также сообщили, что "в ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов".Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее пригрозил США "реальными последствиями" из-за пошлин и анонсировал целый ряд ответных мер, включая контрпошлины. При этом он отметил, что Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, китай, сша, мексика, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация