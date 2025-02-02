https://sputnik-georgia.ru/20250202/perekrytie-avtomagistrali-v-tbilisi---mezhdu-politsiey-i-demonstrantami-nachalis-stychki-291981999.html

Перекрытие автомагистрали в Тбилиси – между полицией и демонстрантами начались стычки

Перекрытие автомагистрали в Тбилиси – между полицией и демонстрантами начались стычки

Sputnik Грузия

Накануне МВД Грузии предупредило организаторов и участников акции, что закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T19:12+0400

2025-02-02T19:12+0400

2025-02-02T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Между участниками акции протеста, пытающимися перекрыть выезд/въезд в Тбилиси, и сотрудниками правоохранительных органов произошли потасовки и словесные перепалки на территории прилегающей к ТЦ Tbilisi Mall, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Демонстранты пытаются полностью занять проезжую часть, однако сотрудники правоохранительных органов не позволяют им этого сделать, возвращая на тротуары. Полиция проводит задержания. Среди задержанных один из лидеров "Коалиции за перемены", бывший председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, а также экс-мэр Тбилиси, член ЕНД Гиги Угулава. На прилегающей к ТЦ территории усилены меры безопасности. Протестующие перекрыли одну из полос и заняли переходной мост. Движение транспорта затруднено. Протестующие стали собираться у торгового центра к 16:00. Накануне МВД Грузии предупредило организаторов и участников акции, что закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом. В ведомстве напомнили, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения. Согласно статье 222 УК Грузии, блокирование объекта, имеющего стратегическое или особое значение, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц – лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, единое национальное движение, ника мелия, гиги угулава, акции протеста