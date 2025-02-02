https://sputnik-georgia.ru/20250202/posetitel-tts-v-tbilisi-pogib-v-rezultate-padeniya-s-vysoty-291970756.html

Посетитель ТЦ в Тбилиси погиб в результате падения с высоты

Посетитель ТЦ в Тбилиси погиб в результате падения с высоты

Sputnik Грузия

По одной из версий, мужчина смотрел в телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T10:47+0400

2025-02-02T10:47+0400

2025-02-02T10:47+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160088_0:32:2730:1568_1920x0_80_0_0_85a5422e692321af54cd5c27307a71a2.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате падения со второго этажа торгового центра Tbilisi Galleria, информацию подтвердили в МВД Грузии. По словам очевидцев, инцидент произошел накануне поздно вечером. По одной из версий, мужчина держал в руке телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа. С места происшествия пострадавший был доставлен в клинику бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Спасти пациента не удалось. МВД Грузии ведет расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси