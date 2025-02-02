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Посетитель ТЦ в Тбилиси погиб в результате падения с высоты
Посетитель ТЦ в Тбилиси погиб в результате падения с высоты
Sputnik Грузия
По одной из версий, мужчина смотрел в телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа 02.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-02T10:47+0400
2025-02-02T10:47+0400
2025-02-02T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате падения со второго этажа торгового центра Tbilisi Galleria, информацию подтвердили в МВД Грузии. По словам очевидцев, инцидент произошел накануне поздно вечером. По одной из версий, мужчина держал в руке телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа. С места происшествия пострадавший был доставлен в клинику бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Спасти пациента не удалось. МВД Грузии ведет расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Посетитель ТЦ в Тбилиси погиб в результате падения с высоты
По одной из версий, мужчина смотрел в телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате падения со второго этажа торгового центра Tbilisi Galleria, информацию подтвердили в МВД Грузии.
По словам очевидцев, инцидент произошел накануне поздно вечером. По одной из версий, мужчина держал в руке телефон, не заметил ограждения и упал со второго этажа.
С места происшествия пострадавший был доставлен в клинику бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Спасти пациента не удалось.
МВД Грузии ведет расследование инцидента.