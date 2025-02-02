https://sputnik-georgia.ru/20250202/prestupnost-v-gruzii-v-2024-godu--top-5-prestupleniy-291968037.html

Преступность в Грузии в 2024 году – топ-5 преступлений

Преступность в Грузии в 2024 году – топ-5 преступлений

Sputnik Грузия

Впервые за долгое время в стране были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, покупка и продажа госнаград 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Показатель преступности в Грузии в 2024 году снизился на 7,75% по сравнению с 2023 годом, общее же число преступлений составило около 50 тысяч, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 49 476 преступлений, совершенных в период с 1 января по 31 декабря 2024 года, раскрыть удалось 64,26%. В 2023 году раскрываемость составила 64,87%. Согласно материалам МВД в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, нарушение тайны коммуникации и переписки, членство в "воровском мире". Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, покупка/продажа госнаград, завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или национальную ценность, и нарушение правил оборота ядов. Самыми распространенными преступлениями в Грузии в 2024 года стали: Кроме того, в 2024 году было возбуждено 65 уголовных дел по статьям "умышленное убийство" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 189 дел по статьям "изнасилование", 1 112 дел по статье "доведение до самоубийства", 7 – "торговля людьми", 3 – по статье "пытки" и 17 – по "нечеловеческому обращению". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, статистика, убийство, преступность в грузии