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Протестующие планируют перекрыть въезд в Тбилиси – МВД Грузии предупредило о последствиях
Протестующие планируют перекрыть въезд в Тбилиси – МВД Грузии предупредило о последствиях
Sputnik Грузия
МВД напоминает, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения 02.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Запланированное на 2 февраля протестующими закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом, говорится в заявлении МВД Грузии. Участники митингов Тбилиси, требующие освобождения задержанных и досрочных выборов в парламент, 2 февраля планируют закрыть въезд в Тбилиси у торгового центра "Тбилиси Молл". Эта трасса является частью магистрали международного значения Восток-Запад и ведет к северу и западу страны. МВД напоминает, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения. Согласно статье 222 УК Грузии, блокирование объекта, имеющего стратегическое или особое значение, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц – лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии, акции, акции протеста
дороги, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии, акции, акции протеста
Протестующие планируют перекрыть въезд в Тбилиси – МВД Грузии предупредило о последствиях
09:01 02.02.2025 (обновлено: 09:10 02.02.2025)
МВД напоминает, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Запланированное на 2 февраля протестующими закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом, говорится в заявлении МВД Грузии.
Участники митингов Тбилиси, требующие освобождения задержанных и досрочных выборов в парламент, 2 февраля планируют закрыть въезд в Тбилиси у торгового центра "Тбилиси Молл". Эта трасса является частью магистрали международного значения Восток-Запад и ведет к северу и западу страны.
"Призываем организаторов и участников собрания воздержаться от противоправных действий и выразить свой протест в рамках, установленных законодательством Грузии. В противном случае полиция примет все соответствующие закону меры", – говорится в заявлении.
МВД напоминает, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения.
Согласно статье 222 УК Грузии, блокирование объекта, имеющего стратегическое или особое значение, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц – лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.
После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц.
В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части.