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Путин: Трамп быстро наведет порядок среди европейских элит

Путин: Трамп быстро наведет порядок среди европейских элит

Sputnik Грузия

Европейские элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы растерялись, отметил российский лидер 02.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина", заявил президент России Владимир Путин."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. И все они (вот увидите, это произойдет скоро) встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком", – сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Как отметил президент РФ, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, и они с удовольствием выполняли любой приказ Вашингтона. У Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Эти элиты, по словам российского лидера, вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы растерялись.При этом президент РФ назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи."Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран – это беда какая-то. Мелюзга просто политическая", – сказал Путин.Напомним, Дональд Трамп победил на президентских выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Инаугурация состоялась 20 января. Трамп – 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, джо байден