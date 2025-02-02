https://sputnik-georgia.ru/20250202/uspekh-gruzinskikh-figuristov-na-chempionate-evropy-291975634.html

Успех грузинских фигуристов на чемпионате Европы

Успех грузинских фигуристов на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

Серебряную медаль команде принесла фигуристка Анастасия Губанова 02.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-02T14:52+0400

2025-02-02T14:52+0400

2025-02-02T14:52+0400

спорт

грузия

новости

анастасия губанова

ника эгадзе

фигурное катание

успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Грузинские фигуристы завершили свое выступление на чемпионате Европы в Таллине с двумя медалями. Серебряную медаль команде принесла фигуристка Анастасия Губанова. Она лидировала после короткой программы с результатом 129,62 балла и завоевала малую золотую медаль. По итогам двух выступлений фигуристка набрала 198,61 балла, немного уступив эстонской фигуристке Нине Петрыкиной. Бронза досталась бельгийке Нине Пинцарроне. Пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали бронзовые медали в парном катании. После короткой программы Метелкина и Берулава оказались на девятом месте с результатом 57,03 балла. Пара набрала 134,85 балла в произвольной программе. В итоге с 191,88 балла они заняли третье место. Фигурист-одиночник Ника Эгадзе занял четвертое место с 243,87 балла (91,94 + 151,93). Танцевальная пара, представляющая Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое восьмое место, как и на минувшем чемпионате Европы с 190,15 балла (73,82 + 116,33). В субботу, 1 февраля, завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллине. Финальные комплекты медалей разыграли мужчины и танцевальные дуэты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, анастасия губанова, ника эгадзе, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире