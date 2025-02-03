https://sputnik-georgia.ru/20250203/bolee-30-chelovek-zaderzhany-v-administrativnom-poryadke-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-291986958.html
Более 30 человек задержаны в административном порядке на акции протеста в Тбилиси
Более 30 человек задержаны в административном порядке на акции протеста в Тбилиси
Sputnik Грузия
Участники акции были задержаны в административном порядке, некоторые уже освобождены под расписку 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T12:13+0400
2025-02-03T12:13+0400
2025-02-03T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Cотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности 31 человека во время акции протеста у торгового центра Tbilisi Mall (аллея Агмашенебели) 2 февраля за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста, пытающимися перекрыть въезд/выезд Тбилиси у ТЦ Tbilisi Mall, к 18:00 часам в воскресенье начались стычки и словесные перепалки. Полиция периодически оттесняла протестующих с проезжей части на тротуары. Участники акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Некоторые из задержанных уже освобождены под расписку, в том числе один из лидеров "Коалиции за перемены", бывший председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Накануне МВД Грузии предупредило организаторов и участников акции, что закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом. В ведомстве напомнили, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения. Согласно статье 222 УК Грузии, блокирование объекта, имеющего стратегическое или особое значение, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц – лишения свободы на срок от 2 до 4 лет. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек. После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц. В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, ника мелия, тбилиси, новости, грузия, происшествия, единое национальное движение
акции, акции протеста, ника мелия, тбилиси, новости, грузия, происшествия, единое национальное движение
Более 30 человек задержаны в административном порядке на акции протеста в Тбилиси
12:13 03.02.2025 (обновлено: 12:18 03.02.2025)
Участники акции были задержаны в административном порядке, некоторые уже освобождены под расписку
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Cотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности 31 человека во время акции протеста у торгового центра Tbilisi Mall (аллея Агмашенебели) 2 февраля за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста, пытающимися перекрыть въезд/выезд Тбилиси у ТЦ Tbilisi Mall, к 18:00 часам в воскресенье начались стычки и словесные перепалки. Полиция периодически оттесняла протестующих с проезжей части на тротуары.
Участники акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции".
Некоторые из задержанных уже освобождены под расписку, в том числе один из лидеров "Коалиции за перемены", бывший председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Накануне МВД Грузии предупредило организаторов и участников акции, что закрытие трассы стратегического значения запрещено законом и карается Уголовным кодексом. В ведомстве напомнили, что международные дороги являются объектами стратегического и/или особого значения.
Согласно статье 222 УК Грузии, блокирование объекта, имеющего стратегическое или особое значение, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а совершение указанного деяния группой лиц – лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.
После задержания обвиняемых в Тбилиси на акциях появилось два новых требования – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. С этими требованиями протестующие устраивают шествия и перфомансы, сопровождающиеся перекрытием улиц.
В Грузии для этого не требуется специального разрешения и перекрытие улиц столицы считается законным, если число участников акции не позволяет проводить ее не на проезжей части.