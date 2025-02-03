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Грузинка пострадала при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
Грузинка пострадала при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
Sputnik Грузия
Взрыв неустановленного устройства произошел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Дарья Карселадзе получила ранения в области шеи и ног в результате взрыва в ЖК "Алые паруса", произошедшем в Москве 3 февраля.Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. Есть один погибший.Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства. Возгорания не последовало.По информации "МК", ранения получили 44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. Сведений о личности погибшего пока нет.Дарья Карселадзе находится в сознании, но говорить не может, сообщает Baza.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия.На месте находится также прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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москва, новости, грузия, происшествия
Грузинка пострадала при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве
11:52 03.02.2025 (обновлено: 12:17 03.02.2025)
Взрыв неустановленного устройства произошел в холле высотки в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Дарья Карселадзе получила ранения в области шеи и ног в результате взрыва в ЖК "Алые паруса", произошедшем в Москве 3 февраля.
Три человека пострадали при взрыве неустановленного устройства в холле 29-этажного дома в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице на северо-западе Москвы. Есть один погибший.
Предварительно, произошел взрыв неустановленного устройства. Возгорания не последовало.
По информации "МК", ранения получили 44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. Сведений о личности погибшего пока нет.
Дарья Карселадзе находится в сознании, но говорить не может, сообщает
Baza.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия.
На месте находится также прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.