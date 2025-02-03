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"Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений
"Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений
Sputnik Грузия
Процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте, заявили в правящей партии 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T16:50+0400
2025-02-03T16:50+0400
2025-02-03T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста готовится ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, утраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, Правительственной канцелярии. Одним из нововведений является то, что нападение или угроза применения насилия в отношении политических должностных лиц или госслужащих станут уголовно наказуемыми. По его словам, процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте. Кроме того, увеличиваются штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста — до 60 суток. Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции. В частности, публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского.Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами. До 4 декабря участники протестов в Тбилиси "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мамука мдинарадзе, политика, грузия, новости, акции, акции протеста
мамука мдинарадзе, политика, грузия, новости, акции, акции протеста
"Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений
16:50 03.02.2025 (обновлено: 17:22 03.02.2025)
Процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте, заявили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста готовится ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, утраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, Правительственной канцелярии.
"Мы начинаем законодательные изменения, чтобы изменить законы, направленные на неэффективное управление страной, на такие нормы, которые обеспечат власти, избранные народом, соответствующими рычагами и средствами для управления страной", – сказал Мдинарадзе журналистам.
Одним из нововведений является то, что нападение или угроза применения насилия в отношении политических должностных лиц или госслужащих станут уголовно наказуемыми.
По его словам, процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте.
Как отметил депутат, ужесточается ряд норм, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях, среди которых, в частности, запрет на проведение акций в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника.
Кроме того, увеличиваются штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста — до 60 суток.
Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции.
"Также нас ждет ряд изменений в Уголовном кодексе, которые направлены на предотвращение фашистских действий псевдолибералов, которые мы видим в большом количестве в последнее время", - отметил Мдинарадзе.
В частности, публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского.
Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами.
До 4 декабря участники протестов в Тбилиси "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.