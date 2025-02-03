https://sputnik-georgia.ru/20250203/gruzinskaya-mechta-uzhestochaet-nakazanie-za-ryad-administrativnykh-i-ugolovnykh-prestupleniy-291992463.html

"Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений

"Грузинская мечта" ужесточает наказание за ряд административных и уголовных преступлений

Sputnik Грузия

Процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте, заявили в правящей партии 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T16:50+0400

2025-02-03T16:50+0400

2025-02-03T17:22+0400

мамука мдинарадзе

политика

грузия

новости

акции

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041443_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_03baaaed6b41426ea914519b6458b0cd.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" на фоне непрекращающихся акций протеста готовится ужесточить наказание за ряд нарушений Уголовного и Административного кодексов для более эффективного управления страной, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Протестующие прибегают к перекрытию дорог внутригосударственного и международного значения, утраивают акции у здания парламента, Тбилгорсуда, Правительственной канцелярии. Одним из нововведений является то, что нападение или угроза применения насилия в отношении политических должностных лиц или госслужащих станут уголовно наказуемыми. По его словам, процесс обновления законодательства уже начался и изменения инициированы в парламенте. Кроме того, увеличиваются штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста — до 60 суток. Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции. В частности, публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая поправка предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5 до 6 лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского.Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами. До 4 декабря участники протестов в Тбилиси "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мамука мдинарадзе, политика, грузия, новости, акции, акции протеста