https://sputnik-georgia.ru/20250203/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-291992766.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T19:48+0400

2025-02-03T19:48+0400

2025-02-03T19:48+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Кратковременные дожди и ветер ожидаются на большей части территории Грузии с 4-6 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается облачная и снежная погода. Местами возможны метели и туман. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается снег, возможна метель и туман. Температура воздуха днем составит 0...- 2 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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