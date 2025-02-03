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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь 03.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-03T19:48+0400
2025-02-03T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Кратковременные дожди и ветер ожидаются на большей части территории Грузии с 4-6 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается облачная и снежная погода. Местами возможны метели и туман. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается снег, возможна метель и туман. Температура воздуха днем составит 0...- 2 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Кратковременные дожди и ветер ожидаются на большей части территории Грузии с 4-6 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 4 февраля ожидается сухая погода, с полудня усилится северо-западный ветер, 5-6 февраля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов.
В прибрежных районах Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается облачная и снежная погода. Местами возможны метели и туман. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +7...+9 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается снег, возможна метель и туман. Температура воздуха днем составит 0...- 2 градуса.