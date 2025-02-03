https://sputnik-georgia.ru/20250203/kogda-otmechayut-maslenitsu-ili-samyy-vkusnyy-prazdnik-v-2025-291991080.html

Когда отмечают Масленицу, или самый вкусный праздник в 2025?

Когда отмечают Масленицу, или самый вкусный праздник в 2025?

Sputnik Грузия

Масленицу, символизирующую проводы зимы, ежегодно отмечают в феврале-марте – это самый веселый и вкусный праздник 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T21:25+0400

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справки

религия

масленица

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Дата начала празднования Масленицы каждый год разная, так как привязана к празднику Пасхи. Когда отмечают Масленицу, или самый вкусный праздник в 2025 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа МасленицаМасленицу начинают отмечать за неделю до Великого поста, предшествующего Пасхе. Великий пост у православных в 2025-м начнется 3 марта, а 20 апреля они отпразднуют Светлое Воскресение Христово. Масленичную неделю в церковном календаре называют Сырной, которую в 2025 году отметят с 24 февраля по 2 марта – в этот период мясо из трапезы исключается. Поэтому верующие, которые планируют соблюдать самый длительный и строгий пост в году, во время Масленицы от мясных продуктов отказываются. Масленица во все времена славилась вкусной и обильной едой – перед длительным постом люди стараются полакомиться вкусными блюдами от души. Главное блюдо Масленицы – блины, которые особенно вкусными получаются в этот праздник. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , масленица