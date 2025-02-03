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Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США

Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США

Sputnik Грузия

Преступная организация – с такой формулировкой глава нового американского министерства по повышению эффективности правительства Илон Маск отозвался об... 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T11:30+0400

2025-02-03T11:30+0400

2025-02-03T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США, допустило несколько досадных ошибок, которые до сих пор не исправлены должным образом, а теперь похоже, что прошлое преследует его не только в Грузии, но и в США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Ранее критику в адрес USAID высказал бизнесмен Илон Маск, которого президент США назначил одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности правительства. Гендиректор компаний Tesla и SpaceX назвал агентство преступной организацией и заявил, что ей "пора умереть". "Вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США, USAID допустило несколько досадных ошибок, которые до сих пор не исправлены должным образом. Я призвал Конгресс США расследовать эти предположительно целенаправленно допущенные ошибки, однако безрезультатно", – написал Папуашвили в соцсети Х. В этом контексте глава законодательного органа напомнил о скандале, который разразился в Грузии после парламентских выборов 2020 года. После выборов в Грузии в 2020 году НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), финансируемая USAID, опубликовала фальшивые результаты опросов общественного мнения, проведенных с помощью программного обеспечения Национального демократического института (NDI), и заявила, что выборы были сфальсифицированы. Когда "Грузинская мечта" разоблачила мошенничество после документирования вопроса в течение нескольких недель, как отметил Папуашвили, ISFED признала "ошибку" и сообщила, что местное отделение USAID знало о лжи, но предпочло хранить молчание. Отдельным вопросом, по словам Папуашвили, является честность тогдашнего посла США в Грузии Келли Дегнан, которая взяла на себя функции посредника между властью и оппозицией, когда, скорее всего, по мнению глав парламента, она знала о лжи, но все равно хранила молчание. ISFED продолжает работать в Грузии при иностранном финансировании и теперь по-прежнему утверждает, что выборы 2024 года были сфальсифицированы, не публикуя результатов своего параллельного подсчета голосов, поскольку, по словам Папуашвили, они на самом деле совпадают с данными ЦИК. "У нас есть обоснованные подозрения, что неразглашение произошло под давлением со стороны USAID. Когда в прошлом году я встретился в Тбилиси с заместителем администратора USAID Шеннон Грин и ее заместителем Александром Соколовским и попросил их пролить свет на скандал 2020 года, они посоветовали мне забыть прошлое и смотреть в будущее. Похоже, что прошлое теперь преследует USAID не только в Грузии, но и в США", – написал Папуашвили. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства. Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, сша, шалва папуашвили, келли дегнан, илон маск, международное общество за справедливые выборы и демократию, usaid