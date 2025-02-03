Папуашвили: USAID допустило ошибки вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США
11:30 03.02.2025 (обновлено: 14:22 03.02.2025)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Преступная организация – с такой формулировкой глава нового американского министерства по повышению эффективности правительства Илон Маск отозвался об Агентстве по международному развитию USAID
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США, допустило несколько досадных ошибок, которые до сих пор не исправлены должным образом, а теперь похоже, что прошлое преследует его не только в Грузии, но и в США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Ранее критику в адрес USAID высказал бизнесмен Илон Маск, которого президент США назначил одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности правительства. Гендиректор компаний Tesla и SpaceX назвал агентство преступной организацией и заявил, что ей "пора умереть".
"Вместо того, чтобы укреплять дружбу между Грузией и США, USAID допустило несколько досадных ошибок, которые до сих пор не исправлены должным образом. Я призвал Конгресс США расследовать эти предположительно целенаправленно допущенные ошибки, однако безрезультатно", – написал Папуашвили в соцсети Х.
USAID, instead of strengthening friendship between Georgia and US, committed some unfortunate blunders that have not been addressed properly yet. I called on US Congressional investigation into these probably deliberate blunders but to no avail. https://t.co/yb1deAtHtq— Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) February 2, 2025
In the… pic.twitter.com/kMYrb5n2BY
В этом контексте глава законодательного органа напомнил о скандале, который разразился в Грузии после парламентских выборов 2020 года.
После выборов в Грузии в 2020 году НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), финансируемая USAID, опубликовала фальшивые результаты опросов общественного мнения, проведенных с помощью программного обеспечения Национального демократического института (NDI), и заявила, что выборы были сфальсифицированы.
Когда "Грузинская мечта" разоблачила мошенничество после документирования вопроса в течение нескольких недель, как отметил Папуашвили, ISFED признала "ошибку" и сообщила, что местное отделение USAID знало о лжи, но предпочло хранить молчание.
"Это выявило, что местный руководитель USAID Адам Шмидт, который заверил нас на встрече, что аудит данных ISFED был проведен и что ошибок не было, на самом деле обманывал как правительство, так и народ Грузии", – подчеркнул Папуашвили.
Отдельным вопросом, по словам Папуашвили, является честность тогдашнего посла США в Грузии Келли Дегнан, которая взяла на себя функции посредника между властью и оппозицией, когда, скорее всего, по мнению глав парламента, она знала о лжи, но все равно хранила молчание.
ISFED продолжает работать в Грузии при иностранном финансировании и теперь по-прежнему утверждает, что выборы 2024 года были сфальсифицированы, не публикуя результатов своего параллельного подсчета голосов, поскольку, по словам Папуашвили, они на самом деле совпадают с данными ЦИК.
"У нас есть обоснованные подозрения, что неразглашение произошло под давлением со стороны USAID. Когда в прошлом году я встретился в Тбилиси с заместителем администратора USAID Шеннон Грин и ее заместителем Александром Соколовским и попросил их пролить свет на скандал 2020 года, они посоветовали мне забыть прошлое и смотреть в будущее. Похоже, что прошлое теперь преследует USAID не только в Грузии, но и в США", – написал Папуашвили.
Скандал с ISFED
В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре скандала. ISFED проводила подсчет голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ.
После подсчета голосов ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов.
Спустя полтора месяца ISFED заявила, что допустила ошибку. Новые, уточненные данные неправительственной организации параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.
Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция.
В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставки премьера и правительства.
Между тем, на то время посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".
Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.